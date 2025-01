An diesem Wochenende wird Wintersport in allen mitteldeutschen Gebirgen möglich sein. Welche Pisten und Loipen im Harz, im Thüringer Wald und im Erzgebirge offen haben.

Schierke/Fichtelberg/Oberhof/MZ. - Das Wetter hat es in den vergangenen Tagen spannend gemacht. Ob Wintersportfans wohl an diesem Wochenende ihre Skier herausholen können?

Noch bis zum Freitag zitterten die Betreiber der Lifte und Seilbahnen im Harz und am Fichtelberg (Sachsen). Die Pisten und Loipen mussten nicht nur Regenschauern und lauen Temperaturen trotzen, in höheren Lagen wie auf dem Wurmberg (Niedersachsen) kämpften die Betriebe mit den hohen Windgeschwindigkeiten. Für einen winterlichen Ausflug gibt es einige schneebedeckte Ziele.

Langlauf und Winterwanderungen im Harz

Schneevergnügen ist keine sichere Sache mehr im Harz. Im vergangenen Jahr habe es nur zwei bis drei Wochenenden mit genug weißer Pracht für Wintersport gegeben, sagte Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband. Nun hat es in diesem Jahr zum ersten Mal flächendeckend geschneit. Jetzt liegen im Harz 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Das heißt: Die Loipen können gespurt werden. Auf Skilangläufer warten Strecken in Schierke und Friedrichsbrunn.

Die Loipen in Friedrichsbrunn, Ortsteil von Thale, im Harz sind gespurt. (Foto: dpa)

Auch im niedersächsischen Teil des Harzes, unter anderem in Clausthal-Zellerfeld und Braunlage, sind die Loipen gespurt. Rodeln und Winterwanderungen sind überall möglich, solange der Schnee noch liegt. „Im Laufe der Woche wird es wohl eher zu warm werden“, sagte Wohlgemuth. Aber im Januar und Februar könnten Wintersportler in der Regel noch auf weiteren Schnee hoffen.

In Sankt Andreasberg im Oberharz sind eine Sesselbahn und ein Lift ab diesem Sonnabend in Betrieb. Die Pisten sind jedoch durch zu wenig Schnee nicht alle präpariert. Ski-Abfahrten sind auch auf dem Wurmberg in Braunlage möglich. Ein Teil der Lifte startet in die Wintersaison, die Seilbahn bei guten Windverhältnissen ebenfalls. Einige Pisten sind geöffnet. Die restlichen Pisten sollen planmäßig am kommenden Wochenende folgen. Ab der Mittelstation können Rodler im Naturschnee ihre Schlitten herausholen.

Mit Zauberteppich und Lift auf die Berge im Erzgebirge

Das Skigebiet in Altenberg im sächsischen Erzgebirge wartet mit geöffneten Liften und Pisten auf Besucher. Durch Flutlichtanlagen sind hier Abfahrten bis in die Abendstunden möglich. In Eibenstock haben Wintersportler die Wahl zwischen zwei Hängen. Die Lifte und Zauberteppiche bringen die Skifahrer auf den Berg.

Der Fichtelberg in Sachsen ist seit dem 20. Dezember 2024 geöffnet und gut besucht. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Am Fichtelberg öffnen zum Wochenende alle neun Pisten und Lifte. Auch die Loipen sind größtenteils gespurt, sagte der Geschäftsführer der Schwebebahn am Fichtelberg René Lötzsch. Mit Kunstschnee wolle der Betrieb nachhelfen, um in Richtung Winterferien gut aufgestellt zu sein. Es dürfe nur nicht regnen. „Regen ist Gift für den Schnee, weil er dadurch wegschmilzt“, erklärt Lötzsch. Derzeit liegt der Schnee in den Skigebieten bis zu einem halben Meter hoch.

Flutlichtfahrten und Biathlon im Thüringer Wald

Die höheren Temperaturen haben in der thüringischen Skiarea Heubauch keine nennenswerten Spuren hinterlassen, teilte der Betreiber mit. Die Bedingungen auf den Pisten und auf den Loipen seien gut, mit bis zu 20 Zentimeter dickem Schnee. Am Sonnabend können Wintersportler durch Flutlichtanlagen bis 21 Uhr auf ihre Kosten kommen.

In Oberhof (Thüringen) können Wintersportfans am Wochenende die Skier herausholen, müssen aber durch den Biathlon-Weltcup mit eingeschränkten Parkmöglichkeiten rechnen. (Foto: Imago/Christian Heilwagen)

Ein Ausflug nach Oberhof lohnt sich an diesem Wochenende ebenfalls. Der Snowpark punktet mit einem 800 Meter langen Skihang. Auf dem Berg liegt bis zu 60 Zentimeter Schnee. Allerdings können Wintersportler nicht die Bergstation anfahren. Durch den Biathlon-Weltcup wird Oberhof voraussichtlich sehr voll sein. Zum Parken ist Platz an der Talstation. Mit dem Lift geht es auf den Berg. Der Ski-Shuttle fährt nicht.