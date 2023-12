Magdeburg/MZ - Mit drei neuen Folgen kehrt die RTL2-Doku-Soap „Hartz und herzlich“ im Januar nach Sachsen-Anhalt zurück. Ab dem 2. Januar 2024 gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus der Landeshauptstadt Magdeburg.

RTL2 sendet neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg

Begleitet werden unter anderem Franzi und ihre Großfamilie auf der Suche nach einer neuen Wohnung für ihren sechsköpfigen Nachwuchs. Der ehemalige Obdachlose Micky will sich als Familienvater beweisen. Und die 66-jährige Siggi wird durch ihre neue, aber teurere, barrierefreie Wohnung in die Armut getrieben.

Neue Folgen von Hartz und Herzlich auf RTL2 aus Magdeburg: Im Stadtteil Neue Neustadt in Magdeburg lebt Nicky mit ihrem zweijährigen Sohn Noah. Seit fünf Monaten hat sie einen neuen Partner; den 42-jährigen Micky. Beide sind arbeitslos und leben von Bürgergeld. (Foto: RTLZWEI / UFA SHOW & FACTUAL)

„Hartz und herzlich“ begleitet Menschen in sozial schwachen Gegenden

Immer wieder lässt der Sender RTL2 für das Format „Hartz und herzlich“ Menschen in sozial schwachen Gegenden begleiten, unter anderem auch in Bitterfeld-Wolfen oder Rostock.

Meist stehen Themen wie Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit oder soziale Probleme im Mittelpunkt. Die Staffel in Magdeburg wurde vor allem in den Plattenbausiedlungen der Neuen Neustadt, also im Norden der Landeshauptstadt Magdeburg, sowie in Sudenburg im Westen gedreht. Die letzte Staffel aus Magdeburg ist im Oktober 2022 gelaufen.

Archiv, 11.10.2022: Im Video äußern sich die Bewohner in Magdeburg-Neustadt über das RTL-Format. Video: Kristina Reiher/Samantha Günther

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg sind ab dem 2. Januar um 21.15 Uhr auf RTL2 zu sehen und anschließend 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar.

Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.