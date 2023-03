Düsseldorf/Halle/DPA/MZ - Als „Double-Spider“ sorgte die Hacker-Gruppe für Angst und Schrecken: Weltweit sollen sie für Cyberangriffe verantwortlich sein – unter anderem für die digitale Lahmlegung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2021. Nun haben Ermittler aus Nordrhein-Westfalen die mutmaßlichen Drahtzieher des internationalen Netzwerks von Internet-Kriminellen identifiziert. Gegen drei Verdächtige seien Haftbefehle erlassen worden, gegen acht weitere werde ermittelt, berichteten Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am Montag in Düsseldorf. Europol und FBI seien in die Ermittlungen einbezogen gewesen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.