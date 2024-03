Gutes Klima im Stall - in der Börde wird versucht, die Milchproduktion emissionsfrei zu machen

Das Futter der Milchkühe in Bösdorf wurde mit einem Zusatzstoff versehen, durch den sich weniger klimaschädliches Methan im Pansen bildet.

Bösdorf/MZ. - Sanna hat Lust auf etwas Süßes. Deswegen trabt die Milchkuh mit der Nummer 142 in das Gatter des vollautomatischen Melkstands. Dort wird als Erstes der Sensor an ihrem Halsband gescannt. Der sagt dem Melkroboter, ob die schwarz-weiße Holsteinerin schon wieder gemolken werden darf. Dreimal pro Tag ist das erlaubt. Sanna war erst einmal dran. Sie darf also stehen bleiben.