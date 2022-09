Gute Zusammenarbeit - trotz Dauerkrise: So sieht Sachsen-Anhalts Regierung ihr erstes Jahr

Magdeburg/MZ - Streit? Ja, den gebe es natürlich auch in Sachsen-Anhalts Landesregierung, betont Vize-Regierungschef Armin Willingmann (SPD) am Dienstag in Magdeburg. „Allerdings in der Regel hinter verschlossenen Türen.“ Und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) versichert bei dieser ersten Regierungsbilanz: „Es war noch nie so angenehm, mit Partnern zusammenzuarbeiten.“