Großbrand im Harz unter Kontrolle - Vier Löschhubschrauber sollen helfen

Schierke/MZ - Der Großbrand im Oberharz zwischen Schierke und dem Brocken ist nach Angaben des Landkreises Harz räumlich unter Kontrolle. „Die in der Nacht zum großen Teil ausgesetzten Löscharbeiten wurde bei Tagesanbruch gegen 5 Uhr wieder aufgenommen“, teilte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse mit. Die etwa 200 Feuerwehrmänner würden aktuell beim Kampf gegen die auf rund 13 Hektar am Boden und in den Bäumen wütenden Flammen erste Unterstützung in der Luft erhalten. Einem privaten Löschhubschrauber würden gegen 10 Uhr ein CH 53 der Bundeswehr sowie zwei Super Puma der Bundespolizei weitere drei Löschhubschrauber folgen.

Die Löscharbeiten gestalten sich laut Lohse trotz stabiler Löschwasserversorgung kompliziert. „Sehr schwierige Hanglagen und ein zerklüftetes Gelände fordern die Feuerwehrmänner extrem.“ Außerdem würden stellenweise vier bis fünf Meter hohe Todholz-Bäume eine akute Gefahr darstellen. Sie drohten unter der Feuerlast umzubrechen. „Wir betreten diese Gebiete wegen akuter Lebensgefahr nicht.“

Für die Feuerwehrwehrleute im Brandgebiet ist Verstärkung im Anmarsch. Dabei handelt es sich um Kräfte aus Halle, dem Burgenlandkreis sowie aus dem Saalekreis und Mansfeld Südharz. Aktuell befindet sich der Fachbereich Brandschutz aus der Börde in der Bereitstellung.

Das Feuer brach offenbar Donnerstagmittag aus und weitete sich schnell aus. Der erste Alarm ist laut Feuerwehr gegen 14.15 Uhr eingegangen. Danach wurden immer mehr Einsatzkräfte hinzugerufen, so dass die Ortswehren aus Minsleben und Silstedt den Stadtschutz für Wernigerode übernahmen. Am frühen Abend kämpften 150 Einsatzkräfte – auch aus dem Gebiet der Stadt Oberharz am Brocken, Blankenburgs, Ilsenburgs, aus dem Nordharz und Halberstadt – gegen die Flammen, die sich hangaufwärts fraßen.