Eine von 150 Toten: Vor zehn Jahren kam die Schmuckkünstlerin bei einem Flugzeugunglück in Frankreich ums Leben. In Halle prägte sie einen besonderen Ort mit, der bis heute Bestand hat.

Halle/MZ. - „Wir machen das jetzt!“ – dieser Satz von Juliane Noack klinge noch vielen im Ohr, schreiben Annegret Frauenlob, Rita Lass und Annekathrin Pohle in einem Nachruf über ihre viel zu früh verstorbene Künstlerkollegin und Freundin. Als der Text mit dem Titel „Für Jule“ 2017 in einer Publikation des Kunstvereins „hr. fleischer“ in Halle erscheint, ist Juliane Noack bereits zwei Jahre tot. Die Schmuckkünstlerin, Absolventin der halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein, kommt beim Absturz einer Germanwings-Maschine am 24. März 2015 in den französischen Alpen ums Leben. Mit ihr sterben 149 andere Menschen, darunter auch eine Schülergruppe aus Nordrhein-Westfalen. Noack wird nur 30 Jahre alt.