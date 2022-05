Generalmajor Breuer in Magdeburg: Corona-Impfung als „Schutzweste“

Er leitet den Corona-Krisenstab im Kanzleramt: Generalmajor Carsten Breuer will die Impfkampagne trotz Lockerungsplänen der Regierung vorantreiben - auch mit Hilfe der Apotheken.

Magdeburg/MZ - Generalmajor Carsten Breuer, Chef des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, will die Corona-Impfkampagne trotz absehbarer Regellockerungen vorantreiben. Mit Blick auf neue Infektionswellen müsse sich das Land weiter rüsten, sagte der Militär beim Besuch in Magdeburg am Freitag. „Jeder kann sich impfen lassen. Ich fordere auch jeden auf, das zu tun“, betonte Breuer beim Treffen mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er verglich die Corona-Impfung mit einer „Schutzweste“ im Krisengebiet. Vor allem mit Blick auf den kommenden Herbst müsse sich das Land „winterfest“ machen, die Impfquote weiter steigern.