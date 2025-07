Halle/MZ - Allmählich kommt der Generationswechsel auch im Kleingarten an. In Sachsen-Anhalt sind mittlerweile etwas mehr als die Hälfte der Laubenpieper jünger als 60 Jahre, jeder vierte ist im Alter zwischen 26 und 45. Der Altersdurchschnitt sinkt langsam, aber er sinkt. Das ist eine gute Nachricht.

Es geht nicht darum, die Alten zu verdrängen. Doch wo lässt sich besser Gemeinschaft einüben als dort, wo sich die Generationen und ihre Erfahrungen mischen? Und auch die Kulturen. Immerhin fast drei Prozent der Gärten landesweit werden von Menschen mit migrantischem Hintergrund bewirtschaftet. Es dürfen gerne mehr werden. Vielfalt weitet den Blick über den Teller-, pardon: über den Beetrand. Und kann sozial wie geschmacklich den Horizont erweitern.

Warum Kleingartenvereine ein Spiegelbild der Gesellschaft sind

Verschiedene Altersgruppen, unterschiedliche soziale und kulturelle Prägungen: Kleingartenvereine sind, wie es so schön heißt, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mehr noch: Sie sind ein Mikrokosmos der Welt da draußen. Sie können damit sogar zum Vorbild werden für unsere zunehmend zersplitterte Gesellschaft, die immer stärker in ihren diversen Milieus verharrt. In der es viele verlernt haben zuzuhören, andere Meinungen oder Lebensentwürfe zu respektieren und ihr Gegenüber in seiner Andersartigkeit anzuerkennen.

Im Gartenverein funktioniert das nicht so einfach. Da hockt der „Andere“ nämlich auf dem Grundstück gleich nebenan, packt beim Arbeitseinsatz mit an und braucht vielleicht mal eine Heckenschere. Dafür hat er später noch Tipps für die Tomaten.

Übertrieben? Eine Utopie? Nein, Realität. Gleich um die Ecke. In fast jeder Stadt, in fast jedem Dorf. Im Garten gedeihen nicht nur Kohlrabi, Sellerie und Zucchini. Gehegt, gepflegt und regelmäßig gegossen – und sei es beim gemeinsamen Grillabend –, gedeihen im Garten auch gegenseitiger Respekt, Offenheit und Gemeinschaft ganz gut.