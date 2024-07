Was die geheimnisvollen Ritzungen in der Questenburg-Ruine bedeuten könnten

Überreste einer Bergfestung: Die Aufnahme aus dem Frühjahr zeigt die Ruine der Questenburg. Links oben zu sehen ist der heute noch acht Meter hohe Bergfried, in dem sich die Ritzungen befinden. Etwas unterhalb steht der von allen Bauten noch am besten erhaltene Torbogen.

Südharz/MZ - Das Loch am Sockel des Bergfrieds ist eng. Vielleicht einen halben Meter hoch und ebenso breit. Daniel Schober muss sich deswegen krauchend hindurchbewegen, die Füße voran. „Das ist etwas unbequem, aber es lohnt sich“, sagt der Biologe und Burgkenner. Die Öffnung führt ins Innere des Wehrturms. Dort angelangt, widmet sich Schober sogleich den Wänden. Er geht ganz dicht an die Steine heran und zeichnet mit seinen Fingern die Linien nach, die sich dort befinden. Manche sind haarfein, andere filzstiftdick. Die in den Kalkstein geritzte Striche ergeben bei näherer Betrachtung Symbole und kleine Zeichnungen. „Das sind die Ritzungen, die diesen Ort so einzigartig machen“, erklärt Schober.