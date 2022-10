Geheimhaltung zu Wasserverbrauch - „Correctiv“ verklagt Landesverwaltungsamt

Welche Unternehmen sind Sachsen-Anhalts größte Wasserverbraucher? Das Landesverwaltungsamt schweigt auf eine Anfrage des Recherchezentrums „Correctiv“ - die Journalisten klagen nun in Halle auf Offenlegung.

Magdeburg/MZ - Wegen Geheimhaltung zu Fragen des Wasserverbrauchs in Sachsen-Anhalt verklagen Journalisten des Recherchezentrums „Correctiv“ das Landesverwaltungsamt in Halle. „Correctiv“ wollte von der Behörde wissen, welche Unternehmen die größten Wasserverbraucher des Bundeslandes sind. Da das Landesverwaltungsamt zu konkreten Unternehmen laut „Correctiv“ schweigt, will das Recherchenetzwerk die Daten nun vor dem Verwaltungsgericht Halle einklagen.