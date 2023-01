Früher Ausstieg: 75 Prozent gehen vorzeitig in Rente

Viele Menschen gehen in Sachsen-Anhalt früher in den Ruhestand.

Halle/MZ - Noch vor dem 67. Lebensjahr in Rente gehen und mehr freie Zeit haben: In Sachsen-Anhalt steigen die meisten Menschen vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Nachdem in früheren Jahren mehr Ältere berufstätig blieben, ist die Zahl der Frühverrentungen laut Deutscher Rentenversicherung (DRV) Mitteldeutschland seit Jahren konstant hoch. Fast 20.000 Meschen sind 2021 früher in den Ruhestand gegangen, das waren über 75 Prozent aller Neu-Rentner. Eine wichtige Rolle spielt dabei die so genannte Rente mit 63. Doch den Arbeitsmarkt stellt das vor verschärfte Probleme.