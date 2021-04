Fliegerbombe in Magdeburg-Rothensee gefunden - Evakuierung nötig

Die Arbeiten an einer großen Baugrube ruhen, nachdem hier eine Weltkriegsbombe gefunden wurde.

Magfdeburg - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Magdeburg-Rothensee hat die Polizei für Mittwoch die Entschärfung angekündigt. Die 50-Kilogramm-Fliegerbombe ist am Dienstag bei Sondierungsarbeiten im Erdreich entdeckt worden, so die Meldung. Derzeit würde aber keine akute Gefahr bestehen.

Für die am Mittwochvormittag geplante Entschärfung müssten Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es werden vorrangig Gewerbetreibende betroffen sein, heißt es. Die Polizei will den Gefahrenbereich und die betreffenden Zufahrtsstraßen absperren, damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe ab 12 Uhr entschärfen kann.

Der folgende Bereiche muss vorab geräumt werden:

- August-Bebel-Damm, - Burger Straße, - Hohenwarther Straße, - Niegripper Straße

Alle Betroffenen werden gebeten, am 28.04.2021, bis 11.30 Uhr, den angegeben Bereich selbstständig zu verlassen. (mz/mad)