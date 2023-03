Fall Yolanda K.Rechtsmedizinisches Gutachten zum Tod der Studentin liegt vor, Ermittlungen dauern an

Halle/Leipzig/MZ - Knochen, einige Sachen, ein Telefon - das sind die menschlichen Überreste, die Ende Februar in Naturschutzgebiet „Tote Täler“ bei Freyburg gefunden worden. Nachdem Wanderer an einem Samstag auf die Leichenteile gestoßen waren, war wenige Tage später klar: Es handelt sich bei der Toten um die 2019 verschwundene Yolanda K. Seitdem stellen sich nicht nur die Anwohner vor Ort die Frage: Was geschah mit der Leipziger Studentin? Und wie kam sie in den Wald bei Freyburg?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.