Facebook will durchgreifen und Wahlen in Sachsen-Anhalt schützen

Von Julius Lukas

Halle (Saale) - Anlässlich der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sowie der Bundestagswahl will Facebook verstärkt gegen Hassrede und Desinformationen vorgehen. Das kündigte das größte soziale Netzwerk der Welt gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung an.

„Der Schutz der Wahlen in Deutschland hat für uns in diesem Jahr die höchste Priorität“, sagte Facebook-Sprecher Johannes Prüller. Zahlreiche Maßnahmen würden umgesetzt, um etwa die Beleidigung und Einschüchterung von Kandidaten zu verhindern sowie die Verbreitung von Falschinformationen zum Beispiel zur Briefwahl einzuschränken. „Allein in Deutschland sind rund 2.000 Mitarbeiter damit beschäftigt, Facebook-Inhalte zu überprüfen“, so Prüller.

In den vergangenen Jahren stand das soziale Netzwerk immer wieder in der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, zu wenig gegen Hass und Falschinformationen zu tun. Bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 kam es zum Beispiel zu massiven Beeinflussungen von außen. Damals wurden gezielt Falschinformationen in den Umlauf gebracht, die sich über Facebook und andere Dienste rasant verbreiteten.

Mit künstlicher Intelligenz gegen Hassrede bei Facebook

Um solche Nachrichten bestmöglich zu prüfen, setzt das US-Unternehmen neben eigenen Mitarbeitern auch künstliche Intelligenzen ein. „2020 konnten so weltweit 27 Millionen Inhalte gelöscht werden, weil sie gegen unsere eigenen Hausregeln verstießen“, erklärte Facebook-Manager Johannes Baldauf. 97 Prozent dieser Nachrichten, die zum Beispiel rassistische, frauenfeindliche oder gewaltverherrlichende Inhalte enthielten, seien von der Seite genommen worden, bevor sie jemand gelesen habe.

Darüber hinaus arbeitet Facebook mit Faktencheckern zusammen. In Deutschland sind das die Nachrichtenagenturen DPA und AFP sowie das Recherchezentrum Correctiv. Sollten diese Prüfer Falschnachrichten identifizieren, werden diese in der Reichweite massiv reduziert und zudem mit Warnhinweisen versehen. Auch beim Chat-Dienst WhatsApp, der zu Facebook gehört, wurde das Teilen von Inhalten mittlerweile limitiert, um die massenhafte Weitergabe unwahrer Nachrichten zu stoppen.

Dass trotz der Maßnahmen digitaler Hass unverändert verbreitet wird, zeigte sich zuletzt am Beispiel der Spitzenkandidatinnen zur Landtagswahl. So sah sich etwa Eva von Angern (Linke) im Wahlkampf massiver Beleidigungen ausgesetzt. „Es gruselt mich, was da aktuell passiert“, sagte die 44-Jährige der MZ. In mehreren Fällen erstattete sie nun Anzeige. Auch Cornelia Lüddemann, Spitzenkandidatin der Grünen, bestätigte, dass sich der Hass im Netz aktuell vor allem auf Facebook vervielfache. „Ich erlebe seit Wochen einen Zuwachs.“ Häufig sei der Hass betont frauenfeindlich.

"Befragte berichteten uns von einer extremen psychischen Belastung, Schlafstörungen sowie Depressionen." Hannah Heuser, Universität Leipzig

Aber auch abseits der Politik erfahren viele Personen Anfeindungen im Netz. Das zeigt zum Beispiel eine Studie der Universität Leipzig, für die im vergangenen Sommer 1.069 Personen befragt wurden. „18 Prozent der Teilnehmer waren schon einmal von Hassrede im Internet betroffen“, erklärt Hannah Heuser, eine der Studienautorinnen. Die Auswirkungen seien sehr negativ. „Befragte berichteten uns von einer extremen psychischen Belastung, Schlafstörungen sowie Depressionen.“

Hinzu komme laut Heuser, dass sich viele aufgrund des rauen Tons im Netz aus Debatten zurückziehen. „Selbst bei denjenigen, die bisher noch nicht von Hassrede betroffen waren, gaben 37 Prozent an, dass sie lieber gar nichts mehr im Internet veröffentlich oder nur sehr zurückhaltend schreiben“, erklärte die Wissenschaftlerin. Das sei fatal für die Debattenkultur im Netz. (mz)