Projekt für neue Mitarbeiter in der Pflege: An der Universitätsmedizin Halle werden derzeit 16 Menschen aus Indien zu Pflegefachpersonen ausgebildet.

Halle/MZ. - Der Pflegebedarf in Sachsen-Anhalt steigt stärker als erwartet: So war im vergangenen Jahr jeder zehnte gesetzlich Krankenversicherte pflegebedürftig – ein Anstieg um 65 Prozent seit 2017. Das geht aus dem Pflegereport des Wissenschaftlichen Instituts (Wido) der AOK hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Bisherige Prognosen lagen demnach deutlich daneben: Erwartet wurde ein Zuwachs um 26 Prozent. „Sachsen-Anhalt ist nach Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland eines der Bundesländer mit dem größten Anteil an Pflegebedürftigen“, so Anna Mahler, Sprecherin der AOK-Landesvertretung.