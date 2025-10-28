Der FDP-Politiker ist gestorben. In Sachsen-Anhalt sorgte er für viele Ansiedlungen. Mit seinem liberalen Kurs hat er manchmal Feind und auch Freund vor den Kopf gestoßen.

Halle/MZ. - Klagen und Jammern ist nie die Sache von Horst Rehberger gewesen. Als Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt stand der FDP-Politiker für Handeln und Anpacken. Dabei ging er unideologisch vor, womit er durchaus Feind und auch Freund vor den Kopf stoßen konnte.