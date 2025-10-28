Seinen Urlaub in Ägypten kann ein 42-Jähriger vergessen. Der Mann wurde am Flughafen Leipzig/Halle vom Piloten aus dem Flieger geschmissen, weil er zuvor zu viel Alkohol getrunken hatte.

Leipzig. – Ein 42-Jähriger musste am Sonntagmittag am Flughafen Leipzig/Halle den Urlaubsflieger nach Hurghada (Ägypten) verlassen, weil er zu betrunken war, teilt die Polizei mit.

Weil der Mann der Aufforderung des Piloten zum Verlassen des Flugzeugs nicht nachkam, musste die Bundespolizei den 42-Jährigen aus dem Flieger begleiten.

Alkohol am Flughafen Leipzig/Halle: Handschellen für Betrunkenen

Auf dem Weg zur Dienststelle habe der Betrunkene einen Polizisten gegen den Oberkörper gestoßen. Dem Mann mussten Handschellen angelegt werden.

Der Polizist blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der Flug nach Ägypten verspätete sich um 46 Minuten. Die Kosten für die Wartezeit können von der Airline auf den 42-Jährigen umgelegt werden.