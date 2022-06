Ex-AfD-Abgeordneter Mario Lehmann ist zurück in Sachsen-Anhalts Polizei

Mario Lehmann diffamierte Flüchtlinge als „Ficki-Ficki-Fachkräfte“, sorgte im Landtag für Skandale: Jetzt kehrte der frühere AfD-Abgeordnete zurück in den Polizeidienst - im Bekleidungs-Servicecenter.

Magdeburg/MZ - Der früher AfD-Abgeordnete Mario Lehmann arbeitet wieder in Sachsen-Anhalts Polizei. Das bestätigte das Landesinnenministerium am Mittwoch gegenüber der MZ. Demnach ist Lehmann im Bekleidungs-Servicecenter der Polizeiinspektion Zentrale Dienste in Magdeburg eingesetzt. Als Landtagsabgeordneter hatte Lehmann massiv gegen Flüchtlinge gehetzt.