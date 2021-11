Stendal - Mit einem Gewinn von 381.298,10 Euro startet ein Lottospieler aus dem Landkreis Stendal in die Vorweihnachtszeit.

Wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitteilt, hatte der Mann Freitagabend beim Eurojackpot alle 5 aus 50 Gewinnzahlen und eine der beiden Eurozahlen richtig. Mit ihm hatten vier weitere Eurojackpotspieler dieses Glück (in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen).

Der Gewinner aus dem Landkreis Stendal war nicht in einer Verkaufsstelle zum Lottospielen, sondern hatte seine Eurojackpot-Tipps online im Internet abgegeben. Er wird benachrichtigt, so Lotto.

Eurojackpot ist die europäische Millionenlotterie von Lotto, an der Lottospieler in 18 Ländern teilnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einem Lottospieler gelingt, was dem Lotto-Spieler aus dem Landkreis Stendal glückte, liege bei rund eins zu sechs Millionen.