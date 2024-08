„Es wird wieder ein richtiger Wald“ - so schafft es der Harzer Siebengemeindewald aus der Krise

Baumsterben in Sachsen-Anhalt

Berga/MZ. - Entlang des autobreiten Forstwegs sind Holzpfosten aufgestellt. An ihnen hängt ein Stromkabel. „Früher“, sagt Jens Hoffmann, „war die Strippe die einzige Orientierung im Wald“. Ihr sei man gefolgt, wenn man den Ausgang finden wollte. „Da war es im Wald und auf den Wegen aber auch noch dichter und dunkler.“ Das sei jedoch längst nicht mehr so. Der Südharzer Siebengemeindewald, dessen Waldvogt Jens Hoffmann ist, hat in den vergangenen Jahren gelitten. Die Kronen der Bäume, wenn es die überhaupt noch gibt, sind ausgedünnt. Statt dichter wurde es lichter.