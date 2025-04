Nach dem Besuch eines Häftlings in der Justizvollzugsanstalt Burg finden Beamte dessen Ehefrau tot im Besucherraum. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts auf eine Straftat. Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist – und warum es allerdings Zweifel an einem Tötungsdelikt gibt.

Halle/MZ - Im Gefängnis in Burg (Jerichower Land) haben Beamte die Ehefrau eines Häftlings nach einem Besuch tot aufgefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stendal wird nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes gegen den 37-jährigen Ehemann der Toten ermittelt. Im Laufe des Tages werde die Leiche obduziert, um die Todesursache festzustellen, sagte Thomas Kramer, Sprecher der Staatsanwaltschaft, der MZ am Freitag. „Wenn sie zu zweit in einen Raum gehen und am Ende lebt nur noch einer, besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt“, so Kramer.