Hilfspakete gegen Energiekrise könnten Sachsen-Anhalt bis zu 800 Millionen extra kosten

Magdeburg/MZ - Die anhaltende Preiskrise auf dem Energiemarkt könnte für Sachsen-Anhalt teuer werden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) rechnet aktuell mit Extrakosten in Höhe von 500 bis 800 Millionen Euro für das Land. Das sagte der Regierungschef am Dienstag in Magdeburg.