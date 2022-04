Energieminister Willingmann plant Windkraftausbau in Sachsen-Anhalt

Zum Erreichen der Klimaziele will Sachsen-Anhalt deutlich mehr Landesfläche für den Windanlagen-Bau ausweisen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Energie- und Klimaschutzminister Armin Willingmann (SPD) will den Ausbau der Windkraft massiv vorantreiben. „Der Strombedarf wird etwa im Hinblick auf zunehmende Elektromobilität weiter steigen“, sagte Willingmann der MZ. Zudem will Sachsen-Anhalt den Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2026 um 5,65 Millionen Tonnen CO2 reduzieren. Dafür sind laut aktuellen Modellen aus Willingmanns Ministerium rechnerisch bis zu 750 neue Windräder oder Tausende Hektar zusätzlicher Photovoltaikanlagen in Sachsen-Anhalt nötig.