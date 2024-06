Florian Silbereisen und Helene Fischer in der TV-Show Schlagerchampions 2024. Wer in Sachsen-Anhalt weiter fernsehen will, braucht auch als Mieter zwingend eigene Verträge. Weil sich einige nicht darum gekümmert haben, könnte der Bildschirm schwarz bleiben.

(Foto: IMAGO/Future Image)