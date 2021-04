Elf Menschen unerlaubt per Lastwagen eingereist

Magdeburg - An den Autobahnen 9 und 14 in Sachsen-Anhalt sind in zwei Lastwagen elf unerlaubt eingereiste Menschen entdeckt worden. Bei Pretzsch im Burgenlandkreis an der A9 habe ein Zeuge am Freitag gesehen, wie sechs Männer aus einem aus Bulgarien stammenden Lkw gestiegen seien, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Sonntag mit. Dabei habe es sich um sechs Afghanen im Alter zwischen 16 und 40 Jahren gehandelt, die in Osterfeld aufgegriffen werden konnten. Auch der 35 Jahre alte Lastwagenfahrer sei von der Polizei gefunden worden.

Die elf Eingereisten sind an Aufnahmeeinrichtungen vermittelt worden

Ebenfalls am Freitag habe eine Zeugin auf einen Rastplatz an der A14 bei Könnern (Salzlandkreis) Geräusche aus einem bulgarischen Lastwagen gehört und die Polizei gerufen. Auf der Ladeflächen seien fünf Männer entdeckt worden. Dabei habe es sich um fünf Afghanen im Alter zwischen 16 und 32 Jahren und einen 18 Jahre alten Mann aus Pakistan gehandelt, hieß es.

Sie und der 56-jährige Lkw-Fahrer seien zunächst in Polizeigewahrsam gekommen. Die elf Eingereisten seien an entsprechende Aufnahmeeinrichtungen vermittelt worden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat eigenen Angaben zufolge zwei Ermittlungsverfahren wegen der Einschleusung von Ausländern sowie elf weitere Verfahren wegen der unerlaubten Einreisen eingeleitet. (dpa)