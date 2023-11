Tief Karl lässt Elbe und Mulde über die Ufer treten, ganze Orte sind bedroht: In Halle tritt deswegen der Katastrophenstab zusammen. Obwohl das nur eine Übung ist, müssen die Beteiligten einen kühlen Kopf bewahren.

Mit Video: Hochwasser bedroht Aken, ein Deich bricht - Der Katastrophenstab in Halle

In Fischbeck in der Altmark brach 2013 ein Deich. Ein ähnliches Szenario wird auch bei der Übung durchgespielt.

Gegen Mittag spitzt sich am Donnerstag die Lage in Aken zu. Die Prognosen sagen, dass der Pegel der Elbe in der Stadt im Kreis Anhalt-Bitterfeld die Höhe der Deiche übersteigen wird. „Sind die Deiche nicht zu verteidigen, wird Aken teilweise überflutet“, analysiert Annekatrin Preuße. Sie ist Leiterin des Katastrophenschutzstabes des Landes. Ihre Aufgabe ist es nun, zusammen mit ihrem Team die nächsten Schritte vorzubereiten.