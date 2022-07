Zahl der Einkommens-Millionäre in Sachsen-Anhalt steigt an - hier leben die meisten

168 Menschen in Sachsen-Anhalt bezogen laut Statistischem Landesamt im Jahr 2018 Einkünfte in Höhe von mindestens einer Million Euro. Wo im Land die meisten leben.

Halle (Saale)/DUR/mad - Die Zahl der Einkommensmillionäre in Sachsen-Anhalt ist weiter angestiegen. Im Jahr 2018 hätten 168 Steuerpflichtige Einkünfte im siebenstelligen Bereich an die Finanzämter gemeldet, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Das stellt einen Anstieg von mehr als 18 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 dar. Aktuellere Daten liegen aufgrund der langen Fristen bei der Abgabe und Bearbeitung von Steuererklärungen nicht vor, hieß es weiter.

Die meisten Einkommensmillionäre Sachsen-Anhalts leben in der Landeshauptstadt Magdeburg und im Landkreis Harz. Das betrift Einzelpersonen oder gemeinsam veranlagte Haushalte.

Je 19 steuerpflichtige Einzelpersonen beziehungsweise Ehepaare zählten die Statistiker in Halle (Saale) und im Landkreis Börde. Von vier auf sieben fast verdoppelt habe sich demnach die Zahl in Dessau-Roßlau.

Insgesamt erzielte diese Personengruppe in Sachsen-Anhalt ein zu versteuerndes Einkommen von fast 300 Millionen Euro. Durchschnittlich hätten davon 700.000 Euro an das Finanzamt überwiesen werden müssen. Das seien 100.000 Euro weniger gewesen als noch ein Jahr zuvor.

Sachsen-Anhalts Einkommensmillionäre erwirtschafteten 2018 den Großteil ihrer Einkünfte überwiegend aus einem Gewerbebetrieb oder durch selbstständige Arbeit. Insgesamt 139 Steuerpflichtige meldeten auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung an den Fiskus.