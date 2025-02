Halle/MZ - Die Polarisierung in der Gesellschaft ist nicht neu und keine deutsche Besonderheit. Sie ist seit einigen Jahren ein internationaler Trend und dürfte ihre Ursache in der Digitalisierung haben. Nach welchen Mechanismen TikTok, Facebook oder X konkret funktionieren, machen die Konzerne dahinter zwar nicht öffentlich. Das Grundprinzip ist aber erkennbar: Man bekommt immer nur mehr von dem, was einem gefällt und die eigene Sicht bestätigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.