Ein Ballon löst in Dresden großen Stromausfall aus - Ist das auch in Sachsen-Anhalt möglich?

Am Umspannwerk Dresden Süd entstand die Störung.

Halle (Saale)/MZ - Stillstehende Straßenbahnen, ruhende Produktionsmaschinen und Menschen, die in Fahrstühlen festsaßen: Ein handelsüblicher Ballon, wie er bei Hochzeiten oder Kinderfeiern verwendet wird, hatte am Montag in Dresden einen großflächigen Blackout ausgelöst. 300.000 Menschen hatten mehr als eine Stunde keinen Strom.