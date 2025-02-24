Während der Winter Sachsen-Anhalt vergangene Woche noch im Griff hatte, zeigt sich das Wetter nun frühlingshaft. Auf dem Brocken muss mit stürmischen Böen gerechnet werden.

Frühlingswetter in Sachsen-Anhalt: Bis zu 17 Grad Celsius im Verlauf der Woche möglich

In Sachsen-Anhalt machen sich frühlingshafte Temperaturen breit. Das Thermometer klettert im Laufe der Woche auf bis zu 17 Grad Celsius.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde und feuchte Luft gelangt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) durch Frontausläufer eines Nordatlantiktiefs nach Sachsen-Anhalt. Dies führt zeitweise zu Schauern oder Gewittern.

So ist beispielsweise im Harz mit Windböen und vereinzelt auch mit stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 70 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Schauer zum Wochenstart

Am Montag, dem 23. Februar, zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Ab Mittag kann es wiederholt Schauer und örtlich kurze Gewitter mit Graupel geben. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad Celsius, im Hochharz zwischen 6 und 10 Grad Celsius.

In Gewitternähe sind stürmische Böen oder Sturmböen möglich. Auf dem Brocken erwartet der DWD teils schwere Sturmböen.

Dieses wechselhafte, stürmische Wetter hält auch in der Nacht zu Dienstag, dem 24. Februar, an. Zeitweise gibt es Schauer, die im Verlauf der Nacht abziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad Celsius. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Stark bewölkter Himmel am Dienstag

Auch der Dienstag, der 24. Februar, startet stark bewölkt. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke auf. Es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad.

Wechselnd bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei ist es in der Nacht zum Mittwoch, dem 25. Februar. Regional kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf bis zu 1 Grad.

Frühlingshafte Temperaturen in Sachsen-Anhalt zur Wochenmitte

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch, dem 25. Februar, aufgelöst hat, zeigt sich der Himmel heiter. Bei 12 bis 16 Grad bleibt es laut DWD trocken. Auf dem Brocken werden Windböen erwartet.

Niederschlagsfrei bleibt es auch in der Nacht zu Donnerstag, dem 26. Februar. Lokal kann es zu Nebelbildung kommen. Die Temperaturen in der Nacht bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.

Milde Temperaturen und Sturmböen auf dem Brocken

Zunächst heiter und trocken zeigt sich der Donnerstag, der 26. Februar. Erst am Nachmittag und Abend sollen laut DWD Wolken aufziehen. Das Thermometer klettert auf bis zu 17 Grad. Auf dem Brocken gibt es weiterhin Sturmböen.

Die Nacht zu Freitag, dem 27. Februar, zeigt sich wechselnd bewölkt. Regional, vor allem in der Nordhälfte von Sachsen-Anhalt, ist mit Schauern zu rechnen.

Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. Auf dem Brocken toben teils schwere Sturmböen.