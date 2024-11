Halle/MZ - An diesen Tag in der Notaufnahme erinnert Denis Leutloff sich noch genau. Es geht ihm damals nicht gut, Magenbeschwerden. Er entschließt sich, ein Krankenhaus aufzusuchen. Sein Outing als HIV-positiv ist da erst ein paar Jahre her. Leutloff nennt dem Arzt die Medikamente, die er für seine Therapie einnimmt, die Reaktion des Mediziners schockiert ihn: Seine Beschwerden, so sagt es der Arzt, seien Nebenwirkungen der Medikamente, die das Virus in Schach halten. Damit müsse er leben, er sei ja selbst schuld, dass er HIV-positiv sei. Damit ist die Behandlung beendet. „Ich dachte, ich hätte mein Outing schon gut verarbeitet“, sagt Leutloff rückblickend. „Aber das war ein Tiefschlag für mich.“

