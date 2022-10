Datenschützer-Wahl in Sachsen-Anhalt wackelt - droht neue Blamage für Koalition?

Seit 2020 versucht Sachsen-Anhalts Landtag, den Posten des Datenschutzbeauftragten in geheimer Wahl zu besetzen. Doch erneut könnte die Koalition scheitern - trotz großer Mehrheit im Parlament.

Magdeburg/MZ - Steht die Wahl des obersten Datenschützers in Sachsen-Anhalt erneut vor dem Scheitern? Die Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP geht mit großen Unsicherheiten in den geplanten Wahlgang am Donnerstag im Landtag. „Wenn ich sagen würde, ich bin überzeugt, wäre das vermessen“, räumte FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack bereits ein.