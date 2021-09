„Das Böse steckt in der Tat“

Ein bekannter Profiler erzählt über Fälle in Sachsen-Anhalt: Wie Axel Petermann sich in Mörder hineindenkt.

Halle/MZ - Heike Rimbach ist tot. Als ihr Vater die damals 19-Jährige auf dem Dachboden seines Hauses in Lüttgenrode (Harz) findet, bieten sich ihm eine grausame Szene. Das Mädchen wurde mit einem Eisenhaken erschlagen, dann mit einem Hanfseil erhängt. Das ist inzwischen über 25 Jahre her. Wer Rimbach getötet hat, ist bis heute unklar. „Für mich hat sich aber ein Bild ergeben“, sagt Axel Petermann. Der Fallanalytiker hat sich über Jahre mit dem Tod von Heike Rimbach beschäftigt. Es ist nicht der einzige Fall aus Sachsen-Anhalt, den der 68-Jährige verfolgt.

Ein moderner Sherlock Holmes

Petermann ist eine Art moderner Sherlock Holmes: Der ehemalige Kriminalkommissar blickt auf Jahrzehnte der Mordermittlungen zurück. An über 1.000 Fällen hat er gearbeitet. Heute ist er als freiberuflicher Fallanalytiker im Einsatz, hakt dann nach, wenn Hinterbliebene nicht weiterkommen, Zweifel an Ermittlungen haben. Sein Spezialgebiet: die Operative Fallanalyse. Dabei schließt Petermann von Spuren auf das Motiv des Täters. Diese Methode stellt der Kriminalist anhand verschiedener Fälle am Samstagabend bei einer bereits ausverkauften Krimi-Show in Magdeburg vor. Auch bei Fällen in Sachsen-Anhalt hat er sie angewandt.

Es gibt nichts, wozu Menschen nicht fähig sind. Axel Petermann, Profiler

„Die Spuren gleichen sich, egal wie alt die Täter sind, egal wo sie herkommen“, erklärt Petermann. Im Fall von Heike Rimbach etwa erzählen die Hinweise am Tatort von einer engen Beziehung zwischen Täter und Opfer: Die Auszubildende hatte am Tag ihres Todes frei - an einem anderen Wochentag als üblich. Ein Weg in ihr Zimmer führte über eine steile Stiege. Das belegen Bluttropfen an der Bettkante. Der Täter habe sich also ausgekannt, glaubt Petermann. Noch im Raum erschlug der Täter sie mit einer Eisenstange und schleifte sie auf den Dachboden, wo er sie erhängte. „Übertöten“ - also mehr Gewalt anwenden, als zum Töten nötig - nennen das Fallanalytiker. „Das spricht dafür, dass es eine emotionsgeladene Situation war.“ Für den Profiler ein Zeichen von persönlicher Nähe. Jahre nach dem Tod des Mädchens geriet ihr Ex-Freund ins Visier der Ermittler. Es mangelt jedoch bis heute an Beweisen, um seine Schuld festzustellen.

Doch was tun, wenn es solche Hinweise nicht gibt? Wie bei einem Fall aus dem Jahr 2016: Ein Paddler auf der Elbe entdeckte bei Vockerode (Landkreis Wittenberg) eine angespülte Metallkiste. Darin: ein toter Mann, nur bekleidet mit Shorts und Unterhose. Die Identität ist bis heute ungeklärt. In solchen Fällen helfe nur mühevolle Kleinarbeit, sagt Petermann. Zunächst müsse herausgefunden werden, wo der Tote seinen Lebensmittelpunkt gehabt hatte. Hinweise könnten etwa Kleidungsstücke geben. In einem Fall aus der Schweiz habe er den Weg eines Pullovers von der Produktion in Portugal bis zu seinem Träger zurückverfolgt. Mit vielen mühsamen Telefonaten. Es stellte sich heraus: Der Pulli wurde in einer Haftanstalt verteilt. „Manchmal hat man Glück.“

Und was tun, wenn Menschen plötzlich spurlos verschwinden? So geschehen im Fall der kleinen Inga. Die Fünfjährige war Anfang Mai 2015 in dem abgelegenen Diakoniewerk in Wilhelmshof bei Stendal verschwunden. Bis heute ist unklar, was mit ihr geschehen ist. Axel Petermann ist mehrfach dorthin gereist. „Das ist wirklich eine gottverlassene Gegend.“ Der Weg zur nächsten Schnellstraße führt kilometerweit durch den Wald. Es sei daher unwahrscheinlich, dass Inga zufällig von einem Fremden entführt worden sei, sagt der Fallanalytiker.

Kannten sich Täter und Opfer?

„Ich würde dann schon von persönlicher Nähe ausgehen.“ Häufig gebe es auch bei Kindesentführungen eine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Es müsse genau geprüft werden, wer wann vor Ort war. Das Verschwinden des Mädchens blieb nicht lange unentdeckt. Der Täter müsse also schnell reagiert haben. Einen Verdächtigen gibt es inzwischen. „Solange nicht alle Beweise untersucht wurden, besteht Hoffnung.“

In seinen Jahren als Ermittler hat Axel Petermann oft mit grausamen Taten zu tun gehabt. Mehrfach besuchte er verurteilte Mörder in der Haft, um aus ihren Berichten zu lernen. Natürlich könne er anhand eines Tatorts nicht auf die Gedanken des Täters schließen. „Letztendlich ist es eine ganz akribische Spurenlese.“ Doch er habe viel über Menschen gelernt. Sein bitteres Fazit: „Es gibt nichts, wozu Menschen nicht fähig sind.“ Dabei seien Mörder nicht vollends böse, sondern verhielten sich oft über Jahre unauffällig. Bis ihre Gewaltpotenzial an die Oberfläche bricht. „Das Böse steckt in der Tat.“

Und böse Taten, die geschehen überall. Ob Großstadt oder Dorf. In ländlichen Gebieten wie in Sachsen-Anhalt seien Menschen häufiger überrascht, wenn etwa Morde geschehen, sagt der Fallanalytiker. Seine Erfahrung zeige ihm jedoch: „Eine heile Idylle ist kein Schutz vor Verbrechen.“