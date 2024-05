Darum hat Götz Kubitschek das „Institut für Staatspolitik“ in Schnellroda aufgelöst

„Die Aufgaben erledigt oder neu verteilt“: Der Verleger Götz Kubitschek, Vordenker der Neuen Rechten, vor seinem Rittergut in Schnellroda

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Schnellroda/MZ - An diesem Abend im Juni 2016 versucht Götz Kubitschek es mit einer Charme-Offensive. Lässig steht er da, im Saal des Gasthauses „Zum Schäfchen“ im Saalekreis-Dörfchen Schnellroda, eine Hand in der Hosentasche, ein Bein angewinkelt. Er verstehe, sagt er an das Publikum gerichtet, dass es nicht jedem gefalle, „dass wir mit unserer Arbeit und unseren Ansichten dem Dorf einen Stempel aufdrücken“. Es ist der Versuch, sich den rund 80 Menschen im Saal, vorwiegend Einwohnerinnen und Einwohner, als guter Nachbar zu zeigen.