Cyberagentur in Halle steht ohne Chef da

Halle (Saale) - Ein paar Wochen ist es erst her, da konnte Christoph Igel hohen Besuch begrüßen an seinem Dienstsitz in Halle. Ende März ließ sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) von Igel, dem Forschungsdirektor der neuen Cyberagentur des Bundes, große Pläne erläutern: Bis Ende des Jahres solle die Zahl der Mitarbeiter von 25 auf 100 anwachsen, neue Liegenschaften würden gesucht. Haseloff wünschte sich, die Agentur würde dauerhaft in der Stadt bleiben und nicht, wie geplant, an den Flughafen umziehen, sobald dort Räume zur Verfügung stehen.

Egal, wie die Sache ausgeht, Igel wird dabei nicht mehr mitreden: Er wird die neue bundeseigene GmbH Anfang Juni verlassen - offenbar aus Frust über den Durchgriff der Ministerialbürokratie des Bundes.

Cyberagentur war Signal des Bundes an den Osten

Die erst im August vorigen Jahres gegründete Cyberagentur soll sich mit neuen Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit befassen und dazu zivile und militärische Grundlagenforschung betreiben. Dabei geht es unter anderem um Quantentechnologie, Künstliche Intelligenz und Cyberabwehr. Die Agentur gilt als Prestigeprojekt, ihre Ansiedlung im Großraum Halle/Leipzig als Erfolg für die Region. Und als Signal, dass der Bund Forderungen aus Ostdeutschland ernst nimmt, hierzulande mehr Bundeseinrichtungen anzusiedeln.

Doch nun steht das Prestigeprojekt ohne Führung da. Der Kaufmännische Direktor Frank Michael Weber hatte das Haus bereits im März verlassen, nun auch Igel. Die beiden ehemaligen Chefs hinterlassen Lücken, offene Fragen und manchen verunsicherten Beschäftigten. Eine Rolle für ihren Rückzug soll nach MZ-Informationen die organisatorische Konstruktion der Agentur gespielt haben. Sie ist angedockt an das Bundesinnen- und das Bundesverteidigungsministerium. Beide Ressorts sind politisch verantwortlich und sollen im Alltagsgeschäft etwa mit der Anforderung regelmäßiger Tätigkeitsberichte stark durchgegriffen haben - wohl zu stark aus Sicht der beiden Chefs.

Reden Ministerien bei Cyberagentur zu viel herein?

Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums sagte der MZ dagegen am Dienstag, die „Tätigkeit der Gründungsgeschäftsführung“ ende „planmäßig“. Die Agentur stelle sich „nach einer erfolgreichen Anfangsphase an ihrer Führungsspitze neu auf“. Zunächst hatte die „Wirtschaftswoche“ über den Weggang Igels berichtet.

Um Forschungsprojekte anzustoßen, stehen der Cyberagentur in der Aufbauphase bis zum Jahr 2023 insgesamt rund 282 Millionen Euro zur Verfügung. Stimmen die Angaben auf der Website der Institution, ist bislang aber noch kein einziger Euro in die Forschung geflossen. In einer Zeitleiste ist dort die „erste Vergabe von gezielten Forschungsaufträgen“ zwar schon für das vergangene Jahr angekündigt. Am Dienstag war der Eintrag aber noch mit dem Vermerk „Ausstehend“ versehen. Wie die Ministeriumssprecherin sagte, werden derzeit erste Projekte vergeben beziehungsweise vorbereitet.

Die Cyberagentur sorgt schon länger für Gesprächsstoff. Nachdem die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Anfang 2019 die Ansiedlung im Großraum Halle-Leipzig angekündigt hatte, stritten die Städte um den besten Standort - bis sich der Bund schließlich ein halbes Jahr später auf den Flughafen festlegte, wohl auch wegen der dort umsetzbaren strengen Sicherheitsanforderungen. Halle soll demnach nur Gründungsstandort sein; der Umzug ist bisher für das kommende Jahr geplant.

Cyberagentur in Halle: Behörde oder Unternehmen?

Ein Jahr nach von der Leyens Ankündigung wurde im Haushaltsausschuss des Bundestages dann um die Rechtsform gestritten: Soll es eine GmbH oder eine Behörde sein? Bei letzterer hätte der Bundestag bessere Kontrollmöglichkeiten. Doch schließlich setzte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) durch: Die Cyberagentur wurde ein Unternehmen. So kann sie mehr Lohn zahlen als im öffentlichen Dienst möglich. Gesucht werden schließlich viel umworbene hochqualifizierte IT-Spezialisten.

Der FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber, Bundestagsabgeordneter aus Stendal, sieht die enge Andockung der Agentur an das Verteidigungs- und das Innenministerium als problematisch an. „Damit werden auf Dauer die Eigenständigkeit und die Unabhängigkeit in der Forschung gefährdet“, sagte Faber am Dienstag der MZ. (mz)