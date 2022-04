Corona-Testpflicht in Sachsen-Anhalt entfällt fast komplett

In Sachsen-Anhalt ist nur noch in wenigen Fällen ein Corona-Test nötig.

Halle (Saale)/MZ - Das Infektionsgeschehen ist in Sachsen-Anhalt fast vollständig zum Erliegen gekommen. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut 1,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Inzidenz ist damit so gering wie in keinem anderen Bundesland. Am Montag lag sie noch bei 1,9. Die Kreise Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld sowie die kreisfreien Städte Magdeburg und Dessau-Roßlau haben zudem eine Inzidenz von null. Der höchste Wert wurde mit 4,8 im Altmarkkreis Salzwedel erreicht.