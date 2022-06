Anders als 2020 und 2021 steigen jetzt auch im Sommer die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt. Der Magdeburger Corona-Experte Achim Kaasch erklärt, was das für den Herbst bedeuten könnte.

In Sachsen-Anhalt rollt die Corona-Sommerwelle: Seit Wochen nehmen Infektionen wieder zu.

Magdeburg/MZ - Nach Wochen der Entspannung steigen die Corona-Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt wieder deutlich an. Erstmals seit Pandemieausbruch beobachten Experten eine Art Sommerwelle. „Für Deutschland ist das ein Novum, aber es gibt dafür Gründe“, sagte Achim Kaasch, Corona-Experte an der Universität Magdeburg, der MZ.