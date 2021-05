Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt auf 30

Halle (Saale) – der positive Corona-trend in Sachsen-Anhalt hält weiter an. Für den Samstag meldete das Robert-Koch-Institut eine weiter sinkende 7-Tage-Inzidenz von jetzt 30,9. 152 Fälle wurden neu entdeckt, die Zahl der akut Infizierten sinkt damit weiter. Derzeit ist die Corona-Lage nur in fünf Bundesländern besser.

Inzwischen liegen nahezu alle Landkreise unter einer Inzidenz von 35. Am Samstag lagen nur der Harz und der Saalekreis noch darüber. Bleibt die Lage so, sind ab Mitte Juni weitere Lockerungen geplant. Die Landesregierung veröffentlichte am Freitag erste Ideen für die nächste Stufe der Corona-Verordnung, die unter anderem mit größeren Veranstaltungen und einem Ende der Testpflicht in der Außengastronomie verbunden ist.

Wie stabil die Zahlen sind, wird sich voraussichtlich in der kommenden Woche zeigen, wenn sowohl die Pfingsttage als auch der Start des Schulunterrichtes nicht mehr für mögliche Verzerrungen der Inzidenz sorgen können.

LK Altmarkkreis Salzwedel: 25,2



LK Anhalt-Bitterfeld: 12,6



LK Börde: 32,8



LK Burgenlandkreis: 30,8



LK Harz: 46,9



LK Jerichower Land: 22,3



LK Mansfeld-Südharz: 25,2



LK Saalekreis: 50,6



LK Salzlandkreis: 28,6



LK Stendal: 23,4



LK Wittenberg: 32,8



Stadt Dessau-Roßlau: 31,2



Stadt Halle: 31,0



Stadt Magdeburg: 25,3

(mz)