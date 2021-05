Corona-Impfung : Politiker und Beamte zuerst? Vordrängler zeigen kaum Reue

Wittenberg/Magdeburg - Erneut haben sich ranghohe Amtsträger in Sachsen-Anhalt über die Impfreihenfolge in der Pandemie hinweggesetzt. Der Landrat von Wittenberg, Linken-Politiker Jürgen Dannenberg und Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) räumten am Freitag ein, bereits vor dem bundesweiten Impfstart am 27. Dezember eine Spritze gegen das Virus erhalten zu haben. Er sei bereits am 26. Dezember geimpft worden. Auch Dannenbergs Vize Jörg Hartmann (CDU) sei Tage später mit einer ersten Dosis immunisiert ...

Erneut haben sich ranghohe Amtsträger in Sachsen-Anhalt über die Impfreihenfolge in der Pandemie hinweggesetzt. Der Landrat von Wittenberg, Linken-Politiker Jürgen Dannenberg und Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) räumten am Freitag ein, bereits vor dem bundesweiten Impfstart am 27. Dezember eine Spritze gegen das Virus erhalten zu haben. Er sei bereits am 26. Dezember geimpft worden. Auch Dannenbergs Vize Jörg Hartmann (CDU) sei Tage später mit einer ersten Dosis immunisiert worden.

Das Problem: Mit dem derzeit sehr knappen Impfstoff sollen aktuell ausschließlich Über-80-Jährige, Heimbewohner, Pflegemitarbeiter und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal geimpft werden. Dannenberg erklärte am Freitag, er sei mit dem Inhalt einer angebrochenen Dosis behandelt worden, die andernfalls verfallen wäre. Sie sei für einen „betriebsinternen Probelauf“ geöffnet worden.

Experten wütend

Die Meldung des mutmaßlichen Verstoßes gegen die Impfregeln schlug am Freitag in der Landespolitik ein. Vor allem im Gesundheitsministerium sind die Experten wütend. „Wir haben vom Landrat einen Bericht abgefordert“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) der MZ. Intern brodelt es im Ministerium, weil Dannenberg am Freitag kaum Reue zeigte. Auf MZ-Anfrage versicherten sowohl Grimm-Benne als auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), dass sie noch nicht geimpft seien. Termine dafür seien derzeit auch nicht absehbar.

SPD-Landeschef Andreas Schmidt forderte am Freitag harte Konsequenzen für den Landrat. „Das ist ein klarer Fall für ein Disziplinarverfahren“, das Innenministerium solle dies in Gang setzen. Kreistag-Chef Enrico Schilling (CDU) forderte, Dannenberg müsse sich am Montag erklären. „Wir müssen alle Umstände kennen.“ Die Frage eines Disziplinarverfahrens gehöre „in die Abwägung“, so Schilling.

Dannenberg und Hartmann gehören nicht zu Impfberechtigten

Mit 68 Jahren gehört Dannenberg aktuell nicht zur Gruppe der Impfberechtigten, genauso wenig sein 62-jähriger Vize Hartmann. Wittenbergs Amtsarzt Michael Hable erklärte am Freitag, weitere Verwaltungsmitarbeiter seien bislang nicht immunisiert. Die einzige Ausnahme seien Ärzte im Gesundheitsamt, die selbst für Impfungen zuständig seien. Auch geimpft sind die mobilen Einsatzteams und Betreuer im Impfzentrum des Landkreises.

Dannenberg räumte auf Nachfrage ein, es sei „nicht ganz in Ordnung“ gewesen, sich impfen zu lassen. „Es ging darum, nichts wegzuwerfen. Am Abend lag noch eine Spritze aufgezogen da, die wenig später hätte nicht mehr benutzt werden können.“ Jede einzelne Impfdosis solle verwendet werden. Mittlerweile sei schriftlich geregelt, wie mit übrig gebliebenen Dosen zu verfahren ist, so Dannenberg.

Amtsträger ignorieren Impfregeln

Sollte abends Impfstoff übrig sein, weil etwa Termine nicht wahrgenommen wurden, komme er Hausarztpraxen, Rettungsdiensten und anderem medizinischen Personal zugute. Diese Gruppen werden laut Dannenberg aufgefordert, sich dafür bereit zu halten.

Es ist bereits der zweite Fall innerhalb weniger Tage, in dem Amtsträger in Sachsen-Anhalts die Impfregeln ignorieren. Bereits am Donnerstag hatte Gesundheitsministerin Grimm-Benne gerügt, dass der Landkreis Stendal vorzeitig 330 Polizeibeamte gegen Covid-19 immunisieren ließ. Ein Kreissprecher hatte von einem „Feldversuch“ gesprochen. Am Freitag wurden Fehler eingeräumt. „Rein rechtlich ist festzuhalten, dass die durch den Landkreis erfolgte damalige Interpretation der Impfverordnung fehlerhaft war“, sagte der für das dortige Impfzentrum zuständige Beigeordnete Sebastian Stoll laut Mitteilung. (mz)