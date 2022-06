Corona im Heim: Isolation setzt Senioren in Sachsen-Anhalt schwer zu

Bei Infektionsfällen greifen in Pflegeheimen strenge Isolationsmaßnahmen. Für die Heimbewohner ist das eine Belastung.

Halle/MZ - Die Maßnahmen sollten sie schützen, doch für viele Senioren sind sie eine Last: Angehörige und Pflegeexperten warnen vor den Folgen der anhaltenden Isolation älterer Menschen in Pflegeheimen durch die Corona-Schutzmaßnahmen. „Oft wird bei Infektionen ganz zugemacht. Das ist extrem schlauchend für die alten Leute“, sagte Gabriele Meyer, Professorin für Pflegewissenschaft am Universitätsklinikum Halle, der MZ. Gemeinsames Essen, Bewegung und Freizeitaktivitäten fielen oft über Wochen weg. „Die kommen dann gar nicht mehr raus“, sagte Meyer. Sie plädiert daher für einen anderen Umgang mit der Infektionsgefahr.