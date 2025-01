Nach der Kritik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel kommt auch aus Sachsen-Anhalts CDU Unmut: Götz Ulrich, Landrat und Chef des Landkreistags, hält es für „verheerend“, Mehrheiten mit der AfD in Kauf zu nehmen.

Magdeburg/MZ - In der CDU regt sich immer größerer Widerstand gegen gemeinsame Abstimmung mit der in Teilen rechtsextremen AfD. Nachdem Ex-Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag den Union-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz dafür kritisierte, einen Antrag zur Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht zu haben, legte nun der sachsen-anhaltische CDU-Politiker Götz Ulrich nach.