Sie haben ihr Ziel erreicht: Teilnehmer einer Demonstration für die Legalisierung von Cannabis in Berlin

Halle (Saale)/MZ - „Wann darf man legal kiffen?“, ließ sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schon vor zwei Jahren in einem Image-Video fragen. Die Antwort heute, kein Scherz: Ab dem 1. April werden Anbau und Konsum von Cannabis unter bestimmten Bedingungen freigegeben. Der Bundestag hat das Gesetz soeben beschlossen. Der hallesche Suchtmediziner Peter Jeschke (70) erklärt im MZ-Gespräch, was er davon hält – und was ihm fehlt.

Herr Jeschke, Anbau und Konsum von Cannabis sollen demnächst unter bestimmen Bedingungen legal sein. Die richtige Entscheidung?

Peter Jeschke: Aus meiner Sicht als Suchtmediziner ja. Ich befürworte dieses Gesetz wie auch andere Fachleute aus der Suchtprävention und -hilfe. Ich bin sicher, dass die Legalisierung medizinisch sinnvoll ist.

Das müssen Sie bitte erklären.

Dem Cannabis vom Schwarzmarkt sind nachweislich immer mehr Stoffe beigemischt, die gefährlich sind und abhängig machen. Dealer sichern sich so ihre Kundschaft, die wiederkommt, weil sie Nachschub braucht. Das ist aktuell der Alltag. Der Schwarzmarkt wird durch eine Freigabe eingedämmt werden.

Was wird da beigemischt?

Wir beobachten, dass illegal gehandeltem Cannabis Opiate, zum Beispiel Heroin oder stark wirkende Opioid-Schmerzmittel, zugesetzt werden, auch synthetisch hergestellte Cannabinoide. Die wirken ähnlich wie der natürliche Cannabis-Wirkstoff THC, aber bis zu 800 Mal stärker. Wie genau, das ist oft noch gar nicht erforscht.

In Drogenküchen, oft Ein-Mann-Laboren, wurden in den letzten zehn Jahren weltweit mehr als 100 neue synthetische Cannabinoide hergestellt. Es ist auch für Ermittler unmöglich, da den Überblick zu behalten. Solche Stoffe haben toxische Wirkung auf die Psyche, sie führen zu psychischen Veränderungen.

Von Kritikern der Freigabe ist immer wieder zu hören, Cannabis sei eine Einstiegsdroge ...

Das ist Unsinn. THC macht nicht körperlich abhängig, auch psychisch gibt es kaum echte Entzugserscheinungen. Mir ist in mehr als 25 Jahren Berufserfahrung kein einziger Fall einer chronischen Abhängigkeit vorgekommen. Aber, wer sich illegal Cannabis beschafft, gerät oft in die Nähe sehr riskanter Rauschdrogen. Das lässt sich nur durch eine kontrollierte Freigabe, wie sie jetzt geplant ist, verhindern.

Peter Jeschke, Suchtmediziner aus Halle, hält die Cannabis-Legalisierung für sinnvoll. (Foto: Jeschke)

Erlaubt werden sollen Anbau für den eigenen Bedarf und Konsum in bestimmten Mengen in der eigenen Wohnung und nur für Mitglieder in eigens gegründeten Clubs. Wie soll dort wirksam kontrolliert werden?

Eine Kontrolle der Clubs ist mindestens einmal im Jahr vorgesehen. Das ist Sache der Länder. Ich gehe davon aus, dass die für die Lebensmittelsicherheit zuständigen Behörden diese Aufgabe übernehmen werden. Die Clubs sollen als Vereine organisiert sein oder als Genossenschaften, wo man sich finanziell einbringen muss. Sie sollen nur für den Eigenbedarf ihrer Mitglieder anbauen.

Wer sich da engagiert, wird schon im eigenen Interesse darauf achten, sich und anderen Mitgliedern keinen Schaden zuzufügen. Das trifft aus meiner Sicht auch für den Eigenanbau zu Hause zu. Meine Erfahrung ist: Viele Menschen, die sich Cannabis jetzt illegal besorgen, achten bereits darauf, möglichst nichts mit Beimischungen zu bekommen. Nur ist das bei illegalen Quellen eben schwierig.

Sie setzen also auf Eigenverantwortung. Aber wäre die Abgabe in staatlichen lizenzierten Läden, wie sie zunächst geplant waren, nicht die bessere Lösung?

Das dachte ich anfangs auch, aber das ist mit EU-Recht nicht vereinbar, wie sich schnell herausgestellt hat. Davon abgesehen, hätten staatliche Läden eine Kommerzialisierung bedeutet. Ich bin mir nicht sicher, ob das der bessere Weg gewesen wäre. Denken Sie an Spezialläden für Alkohol, wie es sie in den USA gibt. Alkoholmissbrauch gibt es dort genauso wie bei uns, das ist zumindest mein Eindruck.

Legal sein soll Cannabis nur für Erwachsene, die Altersgrenze liegt bei 18 Jahren. Ist das zu niedrig angesichts der Gefahren, die für Heranwachsende vom Konsum ausgehen?

Tatsächlich ist der Konsum für die Altersgruppe zwischen zehn und 25 Jahren, also für Teens und junge Twens, mit den meisten gesundheitlichen Risiken verbunden. Hirneigene „Endocannabinoide“ regulieren in diesem Alter die Entwicklung des Gehirns – von außen in großen Mengen zugeführte Substanzen wie THC stören diesen Prozess.

Das kann zu psychischen Störungen bis hin zu schweren Psychosen führen. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein ganz feines System, bei dem Fäden gezogen werden, um Dinge in Bewegung zu setzen. Wenn Cannabis massiv ins Spiel kommt, ist es so, als ob dieses System plötzlich mit dem Hammer bearbeitet wird.

Aber dann wäre es doch besser, die Altersgrenze für die Freigabe heraufzusetzen?

Nein, aus sozialpsychologischer Sicht wäre das unsinnig. 18-Jährigen sollten wir zutrauen, selbst zu entscheiden und zu wissen, was sie sich zumuten, wenn sie Cannabis konsumieren. Ich habe in meiner Arbeit viel mit jungen Leuten zu tun: Sie kontrollieren und regulieren sich selbst in ihren Bezugsgruppen, das sollte man nicht unterschätzen.

Das zeigt sich etwa beim Zigarettenkonsum, der zurückgeht, aber auch beim Konsum anderer Drogen. Crystal zum Beispiel ist eine schlimme Droge, aber die Abhängigkeitswellen, die wir befürchtet haben, sind zum Glück ausgeblieben.

Sie sind auch Schmerzmediziner und setzen Cannabis bei Ihren Patienten als Arzneimittel ein. Wird sich bei medizinischen Anwendungen durch die Freigabe etwas ändern?

Nein, leider nicht. Es geht hier nur um Genuss-Cannabis, also um den Joint nach Feierabend. Joints sind aber schlecht für die Lunge – besser, man nutzt gute Verdampfer. Wer Cannabis gegen Beschwerden, zum Beispiel in kleinen Dosen als Extrakte, einnehmen möchte, ist weiter auf Arzt-Rezepte und die Übernahme der hohen Kosten durch die Krankenkasse angewiesen. Die Kassen zahlen aber nur, wenn nichts anderes hilft.

Cannabis, früher eine echte Volksmedizin, ist heute per Gesetz nur Ultima Ratio, letzter Ausweg. Dabei sind Cannabis-Arzneien für vieles doch eher Mittel der ersten Wahl, gut verträglich und gut wirksam. Cannabis zum Genuss, Cannabis in der Medizin – das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, das letzte Gesetz noch nicht verabschiedet.