Zehn Gründe, warum eine Cannabis-Legalisierung gut für Sachsen-Anhalt wäre

Vor kurzem hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Eckpunktepapier seine Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Wo die Legalisierung schon funktioniert und warum diese auch für Sachsen-Anhalt Vorteile hätte.

Halle (Saale) - Cannabis könnte nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits im übernächsten Jahr in Deutschland legal gekauft, angebaut und konsumiert werden - vorausgesetzt, die Legalisierungspläne der Ampel-Koalition scheitern nicht an internationalem und Europa-Recht. Der SPD-Politiker legte Ende Oktober 2022 in Berlin Eckpunkte für eine mögliche Legalisierung der Droge vor.

US-Bundestaat Colorado als Vorreiter

Doch nützt eine kontrollierte Abgabe von Cannabis? Und wenn ja: Wem? Wird die Kriminalität abnehmen? Sprudeln die Steuereinnahmen wie im US-Bundesstaat Colorado? Oder greifen dann auch Menschen zur weichen Droge, die sich bisher nicht herangetraut haben?

In Leipzig hat die Polizei 30 Kilogramm Marihuana sichergestellt. www.imago-images.de

Erfahrungen in den Bundesstaaten der USA, die schon vor einigen Jahren begonnen hatten, das bis dahin strikte Cannabis-Verbot zu lockern, zeigen, dass Befürchtungen unbegründet sind. Bundesstaaten wie Colorado profitieren nicht nur massiv von den Steuern, die durch den legalen Verkauf von Marihuana generiert werden, sondern sie sparen auf der anderen Seite auch an Ausgaben für die Verfolgung von Drogendelikten, die nach der neuen Rechtslage keine mehr sind.

Was wäre, wenn Sachsen-Anhalt Cannabis legalisieren würde? Hier sind zehn Gründe, warum eine Freigabe für Sachsen-Anhalt vor allem ein Gewinn wäre.

1. Steuereinnahmen durch Verkauf von Marihuana

Das Land könnte von immensen Steuermehreinnahmen profitieren. Durch den legalisierten Verkauf von Marihuana würde der Finanzminister jedes Jahr mehr als 30 Millionen Euro zusätzlich einnehmen. Diese Summe ergibt sich aus dem Vergleich mit den Mehreinnahmen Colorados von rund 80 Millionen Dollar. Bei gleichen Verkaufspreisen profitiert das Land an jedem verkauften Gramm, während der Handel mit weichen Drogen derzeit ausschließlich auf dem Schwarzmarkt stattfindet.

Denkbar wären auch lokale Sondersteuern, so dass Kommunen oder Landkreise, die mehr Marihuana-Touristen anziehen, auch stärker vom Verkauf profitieren könnten. Colorado etwa erhebt eine lokale Sondersteuer für den Cannabisverkauf. Experten haben ausgerechnet, dass damit von jedem Dollar, der für Pot ausgegeben wird, 37 Cent in die Staatskasse fließen.

2. Kiffer-Touristen bringen zusätzliche Einnahmen

Etwa fünf Prozent der deutschen Bevölkerung kiffen zumindest gelegentlich. Das sind etwa drei Millionen Menschen, für die eine Reise nach Sachsen-Anhalt reizvoll wäre, wenn sie hier legal Marihuana konsumieren könnten, in anderen Bundesländern aber nicht. Colorado erlebte nach der Freigabe, die von einer Volksinitiative durchgesetzt worden war, zumindest anfangs einen Ansturm von Kiff-Touristen, die meisten von ihnen sind älter als 30 und wohlhabend.

Eine ganze neue Industrie ist entstand, die das Image von Marihuana entscheidend verbesserte: Es gibt spezielle Touren in Anbaugebiete und in Gewächshäuser, Führungen durch die Spezialläden und Empfehlungen von Fachleuten. Durch die Legalisierung hat sich das Image von Colorado verändert - der einstige Cowboystaat ist gerade unter jungen Amerikanern sehr populär.

In der Hauptstadt Denver, die mittlerweile 179 spezielle Cannabis-Shops zählt, hat sich zuletzt eine großartige Szene aus Restaurants und kleinen Brauereien entwickelt, die Freigabe von Marihuana förderte Denvers Ruf als weltoffene Stadt mit hoher Lebensqualität.

3. Die Polizei kann sich endlich mit richtigen Straftaten beschäftigen

Tausende Ermittlungsverfahren werden in Deutschland alljährlich im Zusammenhang mit Cannabis in Deutschland eröffnet. Je nach Bundesland stellten die Behörden davon allerdings zwischen 40 und 90 Prozent ohne Auflage oder Gerichtsverfahren ein. Im besonders liberalen Berlin gelten 15 Gramm als geringe Menge, die straffrei bleibt, in Sachsen-Anhalt wird bei unter fünf Gramm ein Auge zugedrückt. Kosten aber entstehen auch für diese Strafverfolgung ohne Strafe.

Eine Studie bezifferte die durchschnittlichen polizeilichen Personalkosten pro Cannabisfall vor Jahren in Großbritannien auf etwa 800 Euro. Der deutsche Wert dürfte vergleichbar sein. Für ganz Deutschland ergäbe allein das alljährlich eine Summe von etwa 116 Millionen Euro für die polizeiliche Verfolgungsarbeit. Nicht eingerechnet sind hier die Kosten für Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte und die zeitweise Unterbringung in Haftanstalten. Geld, das gespart werden könnte, wenn es staatliche Lizenzen für Cannabis-Verkäufer gäbe.

Nach einer Marihuana-Legalisierung könnte sich die Polizei damit beschäftigen, die großen Fische zu fangen, die wirklich gefährliche Drogen wie Crystal Meth verkaufen. Prävention könnte in den Vordergrund rücken.

4. Die Justiz braucht keine Marihuana-Dealer mehr zu verurteilen

Auch wenn die Zahl der wegen Handels mit Marihuana verurteilten Dealer ohnehin nicht besonders hoch ist, würden diese Strafverfahren künftig wegfallen. Strafbar wäre nun nur noch die Weitergabe an Minderjährige oder das Rauchen von Cannabis außerhalb der eigenen Wohnung oder in der Öffentlichkeit - je nachdem, wie der Gesetzgeber das regulieren würde. Letzteres etwa könnte dann auch ein Fall für das Ordnungsamt sein.

5. Durch legalen Verkauf von Marihuana können Jobs geschaffen werden

Mindestens 10.000 neue Vollzeit-Jobs hat das "grüne Gold" allein dem Bundesstaat Colorado innerhalb von einem Jahr beschert, als Dealer legale Verkäufer wurden. Dazu kommt ein neuer Gründerboom bei Cannabis-Firmen: Aurora Cannabis, CuraLeaf und Cresco Labs gelten in den USA als Anlegerlieblinge und sind Millionen Dollar wert. Sachsen-Anhalt könnte ein solches Gründerfieber gut gebrauchen.

Auch viele kleine Firmen, die beim Gewerbeamt angemeldet wären und deren Mitarbeiter zudem Beiträge in die Sozialkassen einzahlen würden, könnten Sachsen-Anhalt vom viertletzten Platz bei der Arbeitslosenquote weiter nach oben helfen.

6. Schulen würden wieder zu drogenfreien Zonen

Mit der Legalisierung des Verkaufs von Cannabis an Erwachsene wäre es möglich, die Weitergabe weicher Drogen an Minderjährige hart zu verfolgen. Bislang unterscheidet das Gesetz bei Drogenbesitz nicht zwischen Volljährigen und Jugendlichen. Schulen und Ausbildungseinrichtungen stehen beim Kampf gegen den Rausch heute auf verlorenem Posten, weil es kaum Sanktionsmittel gegen bedröhnte Schülerinnen und Schüler gibt.

Im Auftrag des Staates: Cannabis-Produktion des Unternehmens International Cannabis Corp in Libertad, Uruguay. Foto: ICC ICC

7. Drogenanbau im eigenen Land

Der Nachschub für die fast drei Millionen deutschen Cannabis-Konsumenten kommt bereits heute nicht mehr aus dem Ausland, sondern überwiegend von inländischen Plantagen. Hunderte lässt die Polizei Jahr für Jahr deutschlandweit auffliegen, wie viele nicht entdeckt werden, ist unbekannt. Die Industrie blüht bisher im Verborgenen, gerade in Sachsen-Anhalt.Vor Jahren ergab eine Untersuchung, dass hierzulande pro Kopf der Bevölkerung wurden zwischen Altmark und Zeitz fast 60 Prozent mehr illegale Anbauanlagen entdeckt werden als in Bayern.

Eine Chance für Sachsen-Anhalt, das gemessen an seiner Gesamtfläche über mehr landwirtschaftliche Nutzfläche verfügt als jedes andere Bundesland. Nach Berechnungen des Deutschen Hanf- Verbandes könnte eine legalisierte Cannabis-Landwirtschaft zur florierenden Wirtschaftsbranche werden: Ein nach dem Vorbild von Colorado regulierter Cannabismarkt brächte deutschlandweit zusätzliche Steuereinnahmen von mindestens 530 Millionen Euro im Jahr, Sachsen-Anhalt würde als mögliches Hauptanbaugebiet über die Maßen profitieren.

8. Mehr Geld für Schulen und Bildung

Drogenmissbrauch macht dumm, aber Steuern aus dem legalen Drogenverkauf können auch für bessere Bildung sorgen. Colorado zeigt es: Der US-Bundesstaat investiert einen Teil der Steuereinnahmen aus dem Verkauf von Marihuana direkt in Schulen. Davon werden der Bau von Schulgebäuden und Bildungsprogramme finanziert. Auch Stipendien werden mit den Steuereinnahmen bezahlt.

9. Wäre Sachsen-Anhalt Pionier bei der Freigabe, würde das Land attraktiver - besonders für Künstler

Früh aufstehen ist eine Tugend, nach der nicht jeder strebt, selbst in Sachsen-Anhalt nicht, das lange mit dem Frühaufstehen für sich warb. Vor allem kreative Menschen schlafen gern länger, noch lieber sogar, wenn sie zuvor einen Joint geraucht haben. Wäre Marihuana in Sachsen-Anhalt legal, könnte das die Attraktivität etwa der Kulturstadt Halle besonders für Künstler weiter steigern.

Durch die Burg Giebichenstein, die Kneipenmeile und die vielfältige Kulturszene mit vielen ausländischen Studenten gilt insbesondere Halle ohnehin schon als liberale Stadt. Eine Cannabis-Legalisierung würde dieses Image zusätzlich fördern und dazu führen, dass die Kunstszene weiter wächst. Das lockt wiederum auch mehr Touristen und kurbelt die Fremdenverkehrsindustrie an.

10. Die Geburtenrate steigt endlich

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Marihuana die Libido anregen kann. Marihuana-Konsumenten haben mehr Lust auf Sex, zugleich sollen sie auch vergesslicher sein - ein Kondom bleibt dann auch mal unabsichtlich in der Tasche. Sachsen-Anhalt, das immer noch unter Wegzügen und einer geringen Geburtenrate leidet, könnte sich folglich nach einer Legalisierung vielleicht sogar über einen Anstieg der Geburtenzahlen freuen.

Aber: Polizeiexperten in Sachsen-Anhalt warnen vor Cannabis-Legalisierung

Auch in Sachsen-Anhalt ist Cannabis-Kriminalität bislang ein großes Problem. Im Landkreis Mansfeld-Südharz soll die Zahl der registrierten Fälle im Bereich der Rauschgiftkriminalität deutlich gestiegen sein. Allein im Jahr 2019 registrierte die Polizei 617 Fälle. 2018 waren es hingegen nur 564. Das ist ein Anstieg um 9,4 Prozent.

Im Sommer 2021 hat die Polizei in einer Dessauer Garage wiederum 22 Kilogramm Cannabis sichergestellt. Ende 2021 wurde der mutmaßliche Täter wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vor Gericht gestellt.

Und das sind keine Einzelfälle. Im April 2022 wurden bei zwei Merseburgern unter anderem 3,5 Kilogramm Cannabis gefunden. Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln. Genauso in Naumburg. Die Polizei hatte dort bei zwei Männern im Juni 2022 etwa 800 Gramm Marihuana sichergestellt. Auch gegen sie wird wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Bei einer Razzia in Halle-Neustadt hat die Polizei im Oktober 2022 3,5 Kilogramm Cannabis und weitere Drogen gefunden.

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ein Sonderkommando der Polizei irgendwo im Land eine mehr oder weniger große Cannabis-Plantage aushebt - gleichzeitig mehren sich auch in Sachsen-Anhalt die Stimmen in der politischen Landschaft, die eine Freigabe von Cannabis unter kontrollierten Bedingungen fordern. Polizeiexperten in Sachsen-Anhalt hingegen warnen vor der leichtfertigen Legalisierung der Droge.