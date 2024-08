Magdeburg. - Sieben Bäckereien aus Sachsen-Anhalt haben am Dienstag in Magdeburg den Ehrenpreis des Bäckerhandwerks erhalten. Das teilte der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt mit.

Der Ehrenpreis für das regionale traditionelle Bäckerhandwerk wurde von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) und dem Vizepräsidenten der Handwerkskammer Magdeburg, Jens Werner, übergeben.

Der Preis sei eine Anerkennung für beispielhafte Betriebe und soll Attraktivität des regionalen Bäckerhandwerks steigern, wie der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt mitteilte.

Lesen Sie auch: Das sind die acht besten Bäcker in Sachsen-Anhalt

Sieben Bäckereien aus Sachsen-Anhalt sind am 27. August 2024 mit dem Ehrenpreis des Bäckerhandwerks ausgzeichnet worden. Foto: Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt

Sieben Bäcker aus Sachsen-Anhalt erhalten Ehrenpreis für traditionelles Bäckerhandwerk

"Es ist für das Bäckerhandwerk immer wieder wichtig aufzuzeigen, dass wir nicht nur Produzent von Lebensmitteln sind, sondern mit dem Kulturgut unserer Backwaren eine Bereicherung im täglichen Leben der Bevölkerung ermöglichen", sagte Bäckermeister Thoralf Schäl, Sprecher des Verbandes.

Bäckereibetriebe seien "Arbeitgeber, Ausbilder für die Jugend und Unterstützer für viele Aktivitäten im örtlichen Leben".

Diese Bäcker aus Sachsen-Anhalt haben die Auszeichnung erhalten:

1. Bäckerei Delorme in Burg

Die Bäckerei Delorme befindet sich in der Brüderstraße 15 in Burg (Jerichower Land). Seit 1990 hat der Betrieb zwölf Lehrlinge ausgebildet. Den Ehrenpreis des Bäckerhandwerks hat sie bisher dreimal erhalten.

2. Landbäckerei in Apenburg

Die Landbäckerei befindet sich in einem Fachwerkhaus in der Vorderstraße 23 in Apenburg (Altmarkkreis Salzwedel). Sie wurde 1998 gegründet und ist die erste Biobäckerei in Sachsen-Anhalt. In dem Betrieb arbeiten ausschließlich Frauen. Das Besondere: Die Bäckerinnen vermahlen Roggen, Weizen und Dinkel jeden Tag auf der eigenen Mühle.

3. Bäckerei Stelmecke in Borne

Die Bäckerei Stelmecke hat neun Filialen. Diese befinden sich in Borne, Wolmirsleben, Staßfurt, Förderstedt, Atzendorf, Westeregeln, Egeln und Löderburg. Seit 1990 hat der Betrieb 30 Lehrlinge ausgebildet. Bisher wurde er viermal mit dem Ehrenpreis des Bäckerhandwerks ausgezeichnet.

4. Deichbäckerei Buchholz in Beuster

Die Deichbäckerei Buchholz befindet sich in der Breiten Straße 1 im Seehausener Ortsteil Beuster (Landkreis Stendal). Darüber hinaus hat sie Filialen in Osterburg und Seehausen sowie in Wittenberge und Perleberg im angrenzenden Brandenburg. Der Familienbetrieb hat seit 1990 25 Lehrlinge ausgebildet. Den Ehrenpreis des Bäckerhandwerks hat die Deichbäckerei bisher viermal erhalten.

5. Bäckerei Kirn in Halle

Die Bäckerei Kirn hat zwei Filialen in Halle: Eine im Schkopauer Weg 65 in der Südstadt und eine in der Beesener Straße 240. Der Familienbetrieb hat seit 1990 14 Lehrlinge ausgebildet. Die 2023 ausgebildete Bäckergesellin hat den 3. Platz bei der Meisterschaft der Deutschen Bäckerjugend belegt. Dreimal hat die Bäckerei Kirn den Ehrenpreis des Bäckerhandwerks bislang erhalten.

Video vom 27. Oktober 2022: Bäckerei Kirn in Halle in Not. (Bericht: TVHalle)

6. Bäckerei Sommerwerk in Mücheln

Die Bäckerei Sommerwerk wurde 1890 gegründet und befindet sich in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 35 in Mücheln (Saalekreis). Darüber hinaus hat sie Filialen in Braunsbedra, Beuna, Leuna und Freyburg. Der Familienbetrieb hat seit 1990 28 Lehrlinge ausgebildet und bisher viermal den Ehrenpreis des Bäckerhandwerks erhalten.

7. Schaubäckerei Nitzschke in Calvörde

Die Schaubäckerei Nitzschke befindet sich in der Geschwister Scholl Straße 37 in Calvörde. Sie wurde 2010 von dem damals jüngsten Bäckermeister in Sachsen-Anhalt neu gegründet. Die Bäckerei hat bisher acht Lehrlinge ausgebildet, zurzeit sind drei Lehrlinge in der Ausbildung.

Der Ehrenpreis des Bäckerhandwerk in Sachsen-Anhalt steht unter der Schirmherrschaft des Wirtschaftsministers. Foto: Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt

Zahl der Bäcker in Sachsen-Anhalt deutlich gesunken

Die Zahl der Bäckereien in Sachsen-Anhalt geht immer weiter zurück. Während es 2014 nach Angaben des Statistischen Landesamtes noch 310 Bäckereibetriebe im Land gab, waren es 2022 mit 215 Bäckern fast hundert weniger. Damit hat sich die Zahl der Bäckereien in Sachsen-Anhalt binnen zehn Jahren um mehr als 30 Prozent verringert.

Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks sank die Zahl der Bäckereien in den vergangenen 60 Jahren von rund 55.000 im alten Bundesgebiet auf 9.242 Betriebe mit rund 35.000 Filialen im heutigen Deutschland.

Mit einem Gesamtumsatz von 17,55 Milliarden Euro und 235.200 Mitarbeitenden (Stand 2023) zähle das deutsche Bäckerhandwerk aber weiterhin zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Deutschlands.