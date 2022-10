Handwerk in der Krise Video: Bäckerei aus Halle in Not - Familienbetrieb kämpft mit massiven Herausforderungen

Stefan Kirn betreibt in Halle eine Bäckerei, die bereits seit über 20 Jahren besteht - ein echter Familienbetrieb. Die Corona-Pandemie, die Energiekrise und die erhöhten Rohstoffpreise bringen den Bäckermeister und sein Geschäft aber nun in Not.