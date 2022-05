Baustellen auf A2, A9, A14, A38: Hier kommt es in Sachsen-Anhalt zu Behinderungen

Halle (Saale)/dpa/mz/asc - Wer mit dem Auto in den Urlaub fahren will, muss sich in Sachsen-Anhalt auf einige Einschränkungen auf den Autobahnen einrichten. Mit welchen Bauarbeiten müssen Reisende in den Sommerferien rechnen, die vom 22. Juli bis zum 1. September dauern? Die MZ gibt einen Überblick über geplante Projekte. Hinzu kommen allerdings noch zahlreiche ungeplante Tagesbaustellen.