Für 9.000 Grundstücke in Sachsen-Anhalt gilt die Gefahr von Überschwemmungen. Politiker und Wissenschaftler sehen auch in der Bauplanung ein Problem. Wo das Risiko für Hochwasser in Sachsen-Anhalt besonders hoch ist.

Mit Sandsäcken kämpften Helfer im Dezember gegen das Hochwasser an der Helme. Extremereignisse wie diese werden künftig vermutlich häufiger in Sachsen-Anhalt vorkommen.

Halle/MZ - Die Winterflut ist überstanden, doch die Bedrohung ist nicht gebannt: Vor dem Hintergrund einer wachsenden Überschwemmungsgefahr in Wohngebieten mahnen Politiker und Wissenschaftler aus Sachsen-Anhalt ein Umdenken bei der Bauplanung an. Es sei ein Problem, dass viele Gebäude als gefährdet angesehen werden müssten, sagte Landesumweltminister Armin Willingmann (SPD) der MZ. „Hier gilt es, in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse vorausschauender zu planen“, so Willingmann weiter. Ein Austausch mit dem Infrastrukturministerium dazu sei angesetzt. Konkrete Pläne nannte der Minister indes nicht.

Willingmann reagierte damit auf eine Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer (GDV). Demnach gilt für rund 9.000 Adressen in Sachsen-Anhalt eine erhöhte Hochwassergefahr. Die Gebäude liegen in Gebieten, die etwa durch Deiche gesichert oder von den Behörden bereits als Überschwemmungsgebiet deklariert sind. Mit 1.600 Adressen hat der Salzlandkreis die höchste Zahl an bedrohten Grundstücken. Es folgen der Harz, der Burgenlandkreis sowie der Saalekreis. Eine genaue Standortangabe der betroffenen Adressen ist laut GDV nicht möglich.

Saale, Elbe, Bode: Risiko für Hochwasser in der Nähe von Flüssen hoch

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) weist für diese Kreise derweil gefährdete Gebiete etwa entlang der Saale, der Elbe und der Bode aus. Die Flüsse fließen durch mehrere Städte – etwa Bernburg (Salzlandkreis), Weißenfels (Burgenlandkreis) oder Merseburg (Saalekreis). Angrenzend liegen laut LHW-Daten jeweils Siedlungsgebiete, in denen es mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ alle zehn Jahre zu einem Hochwasser kommen könnte.

„Manche Gebäude stehen da, wo sie nicht stehen sollten“, sagte Ralf Merz, Hydrologe am Helmholzzentrum für Umweltforschung in Halle, der MZ. Häufig seien in den vergangenen Jahren Flächen, in denen es alle paar Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte zu Überschwemmungen gekommen war, als Bauland ausgewiesen worden. „Die Häufigkeit von Hochwassern hat in den letzten Jahren aber zugenommen“, so Merz.

Das liege auch am Klimawandel. Erwärme sich die Atmosphäre, könne sie mehr Wasser aufnehmen. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit starker Regenfälle. Zudem seien in der Vergangenheit Moore entwässert und Flüsse begradigt worden. Die Folge: Die Landschaft kann weniger Regen speichern, Flüssen steigen schneller über die Ufer. Auch der Hydrologe plädiert für ein Umdenken bei der Bauplanung.

Der Versicherer-Verband wirft den Regierungen von Bund und Land derweil vor, den Hochwasserschutz zu vernachlässigen. „Obwohl die Zahlen amtlich sind, steht Prävention nicht auf der politischen Tagesordnung“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. „Millionenschäden“ seien programmiert, warnte sie.

Sachsen-Anhalt rüstet für die Flut: 650 Millionen Euro für Deiche und Co.

Das Umweltministerium in Magdeburg wies die Kritik zurück. Die bedrohten Gebäude seien „historisch gewachsen“. Ein Bauverbot in von Deichen geschützten Gebieten sei „kaum realisierbar“. Zudem sind die Deiche laut Ministerium größtenteils in gutem Zustand – nur acht Prozent müssten saniert werden. Das Land rüstet sich derweil weiter gegen Überschwemmungen. Bis 2027 sollen demnach rund 650 Millionen Euro in Deiche, Rückhaltebecken und Flutpolder fließen.

Im vergangenen Dezember waren zuletzt im Landkreis Mansfeld-Südharz die Pegel nach wochenlangen Regenfällen dramatisch gestiegen. Der Stausee an der Talsperre Kelbra stand kurz vor dem Überlaufen, ein Schleuse musste geöffnet werden. Die Deiche hielten zwar Stand. Dennoch sorgte das Wasser für teils hohe Schäden an Betriebshallen, Wohnhäusern und Straßen.