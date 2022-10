Im Schlaf nach Zürich - In Halle stoppt wieder ein Nachtzug

Mit dem Fahrplanwechsel der Bahn am 11. Dezember erhält Halle Anschluss an das europäische Nachtzugnetz.

Ein "Nightjet" der Österreichischen Bundesbahnen. Nachtzüge dieser Art sollen ab dem 11. Dezember auch in Halle stoppen. Die größte Stadt in Sachsen-Anhalt ist dann ein Haltepunkt der Nachtlinie Berlin/Prag-Zürich.

Halle (Saale) - Halle profitiert von den Plänen, nächtliche Bahnverbindungen in Europa auszubauen. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember erhält Sachsen-Anhalts größte Stadt erstmals seit Jahren wieder Anschluss an das europäische Nachtzugnetz.