Freibäder sind im Sommer oft überfüllt. Wie wäre es daher mit einem Badeausflug zum See. Von denen hat Sachsen-Anhalt einige zu bieten - und an einigen geht es auch eher ruhig zu.

Ungestört schwimmen: An diesen Seen in Sachsen-Anhalt ist es nicht überlaufen

An einigen Badeseen in Sachsen-Anhalt kann man ungestörter schwimmen - hier einige Geheimtipps.

Magdeburg/Halle (Saale). - Es ist Sommer! Natürlich will man an den heißen Tagen gerne eine erfrischende Abkühlung genießen. Da es an den großen Badegewässern aber schnell ganz schön voll werden kann, hat unsere Redaktion eine kleine Auswahl an ruhigeren Badestellen in Sachsen-Anhalt zusammengestellt, die fernab von den gängigen und meist überlaufenen Stränden liegen.

Seegebiet bei Gommern - Blauer See, Plattensee und Dannigkower See

In der Nähe von Gommern warten gleich mehrere Alternativen, um sich eine ruhige Badestelle zu suchen.

Blauer See, Plattensee und Dannigkower See liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Der Plattensee, welcher unmittelbar am Landschaftsschutzgebiet "Mittlere Elbe" gelegen ist, bietet dank seiner Größe ziemlich viel Platz am Ufer, sodass man nicht dicht an dicht liegen muss.

Der Blaue See überzeugt vor allem durch die kleinen "Mini-Strände", die er rundherum bietet. So können Badegäste in Ruhe das kühle Nass genießen.

Der Dannigkower See rundet das Seegebiet nahe Gommern ab und bietet Badelustigen sowohl einen Sandstrand als auch eine grüne Wiese zum Verweilen. Hier sind zusätzlich Toiletten sowie ein Kiosk vorhanden.

Bergsee in Güntersberge im Harz

Im Bereich des Hoch- und Unterharzes gilt der Bergsee in Güntersberge als eines der naturbelassensten Gewässer. Zwölf Hektar misst er – gar nicht mal so groß für einen Bergsee, aber dennoch für eine Abkühlung bestens geeignet. Denn er ist von Wäldern umgeben, die dafür sorgen, dass das Wasser selbst in der größten Hitze noch sehr kühl erscheint.

Der Bootsverleih am Bergsee Güntersberge. Foto: Archiv/ Chris Wohlfeld

Vor Ort gibt es ein Waldbad, für das die Gäste Eintritt zahlen müssen. Dafür werden Besuchern eine saubere Liegewiese, sanitäre Anlagen und eine Badeaufsicht zur Verfügung gestellt. Eine Rutsche sowie ein Spielplatz sind ebenfalls vorhanden. Gaststätte und Bootsverleih befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Froser See im Salzlandkreis

Er ist ein kleines Relikt der regionalen Bergbautätigkeit – der Froser See in der Nähe von Aschersleben. Der rund 400 Meter im Durchmesser große See befindet sich im nördlichen Harzvorland am westlichen Ortsrand von Frose. Badegäste müssen Eintritt zahlen, bekommen dafür jedoch eine gepflegte Liegewiese und glasklares Wasser geboten.

Badesee Dixförda in der Nähe von Jessen

Zwischen Dixförda und Steinsdorf im Landkreis Wittenberg liegt der Badesee Dixförda, der aus einem Tagebauloch entstanden ist. Er besticht vor allem mit seinem feinen, weißen Sandstrand, dessentwegen sich einige Besucher an die Ostsee erinnert fühlen.

Der Badesee Dixförda gehört zu den Geheimtipps der Badeseen in Sachsen-Anhalt, Dabei punktet er vor allem mit seinem Sandstrand. Foto: Thomas Keil

Neben dem Sandstrand bietet das Gelände außerdem noch einen Abenteuerspielplatz, einen Volleyballplatz, eine Feuerstelle, einen Grillplatz und einen Aussichtspunkt. Auch ein Kiosk, sanitäre Anlagen und Umkleidekabinen sind vorhanden. Das Gelände kann rund um die Uhr kostenfrei besucht werden.

Zabakucker See bei Genthin im Jerichower Land

Der zehn Hektar große Zabakucker See ist ein EU-Badegewässer mit der Güteklasse 1. Der Baggersee punktet zudem mit Sandstrand, Liegewiese und Sicherheit. In den Sommerferien sind täglich Rettungsschwimmer der DLRG vor Ort.

Außerdem gibt es eine gepflegte Außenanlage mit großer Wiese, Volleyballfeld, einer Tischtennisplatte, Fitnesspfad, Spielplatz sowie Fahrrad- und Tretbootverleih. Für den kleinen Hunger werden Tagesgäste wie Camper mit einem Imbissangebot am Kiosk versorgt.

Ditfurter See im Harz

Im Ditfurter See können Badelustige im Bereich einer unbeaufsichtigten Badestelle ins Wasser springen. Zu finden ist das Gewässer südlich von Ditfurt, zwischen Bahntrasse und Bode. Die Strände am See sind renaturiert und mit Sand aufgefüllt. Auch sanitäre Anlagen sind vorhanden.

Blick auf den Ditfurter See Foto: Petra Korn

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Marco Schier betreibt dort seinen Foodtruck "Gil-lato". Gäste können Waffeln, Wraps, Softeis und Cocktails genießen.

Naturbad Elbingerode im Harz

Ebenfalls im Harz liegt das Naturbad Elbingerode, das von einer Quelle gespeist wird. 2023 wurden Stege, Bänke und Schilder rund um das kühle Nass am Rande des Oberharz-Städtchens erneuert. Kinder können auf einem kleinen Sandstrand spielen, während ihre Eltern auf einer Liegewiese entspannen. Eine Stärkung erhalten sie in der Christinenteich-Baude auf dem Gelände, die mehrere Jahre geschlossen war.

Die Stege im Naturbad Elbingerode wurden 2023 erneuert. Foto: Katrin Schröder

Die genauen Öffnungszeiten können laut Tourismusbetrieb der Stadt während der Saison bis Ende August unter Telefon 039454/4 50 erfragt werden.

Freibad Kolk bei Bismark

Das Freibad Kolk liegt in der Altmark, nahe der Stadt Bismark. Der Eintritt kostet 1,50 für Kinder, Erwachsene zahlen drei Euro. Besucher können am Sandstrand oder auf der dazugehörigen Wiese liegen. Neben einem Spielplatz ist auch die Ausleihe von Bällen und Schlägern möglich, um sich sportlich die Zeit zu vertreiben.

Das Freibad Kolk in der Ortschaft Bismark: Gemütliches Schwimmen abseits der Menschenmassen Foto: Regina Urbat

Ein Kiosk mit Getränke- und Imbissverkauf steht den Badegästen ebenfalls zur Verfügung, ein Rettungsschwimmer sorgt für die Sicherheit.

Naturbad Mosigkau bei Dessau

Im Naturbad Mosigkau bei Dessau können sich Besucher auf einen Badesee mit Sandstrand und Liegenplätzen freuen. Der Verein, der dieses kleine Naturbad betreibt, zeichnet sich laut eigenen Angaben durch das "familiäre Flair" aus. Ein Bademeister vor Ort gewährleistet die Sicherheit aller Besucher.

Arendsee in der Altmark

Klar, der Arendsee in der Altmark ist wahrlich kein Geheimtipp. Aber auch an so beliebten Gewässern wie ihm lassen sich ruhigere Stellen finden. Wer nicht im Getümmel liegen will, muss etwas auf die Suche gehen. Dafür empfiehlt es sich, einfach einmal rund um den Seeweg zu gehen oder zu radeln.

Ruhige Plätzchen finden sich auch rund um den Arendsee in der Altmark, man muss nur etwas suchen. Foto: Christian Ziems

Dabei findet man leicht ein paar Nischen, die sich hinter Bäumen und Sträuchern verstecken. Zwar kann man sich wegen der Pflanzen vielleicht nicht ganz so gut bräunen, dafür bieten die schattigen Plätze mehr Ruhe.

Kamernscher See bei Havelberg

Der Kamernsche See ist durch den Trübengraben mit der Havel verbunden. Sein klares Wasser lädt nicht nur zum entspannten Baden jenseits der Massen ein, auch eine Erkundung mit Boot ist durchaus lohnenswert. Doch auch wer lieber zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, dem bietet der pflanzenreiche See ein gutes Ausflugsziel.

Ruhe, klares Wasser, Strand und Rutsche - zu finden ist all das am Kamernscher See bei Havelberg. Foto: Max Tietze

Nach dem Elbe-Hochwasser im Jahr 2013 wurde der in Mitleidenschaft gezogene Badestrand in Kamern grundlegend saniert, sodass der Sommer hier wieder uneingeschränkt genossen werden kann. Für ausreichend Abwechslung sorgen Spielplatz, Steganlage, Rutschen und die anliegenden gastronomischen Einrichtungen. Einziger Wermutstropfen: An dieser Badestelle gibt es keine Rettungsschwimmer.

Strandsolbad und Albertinesee im Salzland

Rund um Staßfurt gibt es gleich mehrere Badeseen. Einer davon ist das Strandsolbad. Der Name deutet es schon an: Das Wasser im Badesee ist salzhaltig, das Bad wegen seiner gesundheitsfördernden Wirkung sehr beliebt. Es ist das einzige Binnensolfreibad in Mitteleuropa. Rundherum ist es grün, es gibt eine Schwimmplattform mit Rutsche, eine große Sonnenterrasse.

Strandsolbad Staßfurt: Der einzigartige salzhaltige Badesee ist wegen seiner gesundheitsfördernden Wirkung sehr geliebt. Foto: Enrico Joo

Wer es etwas kleiner mag, der kann dem Albertinesee in Üllnitz einen Besuch abstatten. Wie viele Seen in der Region ist dieses Naturfreibad auch durch den Braunkohleabbau entstanden. Heute überzeugt der Albertinesee mit seiner idyllischen Lage und der guten Wasserqualität als Naherholungszentrum in idyllischer Lage.

Rund um den See gibt es zudem zahlreiche Freizeitangebote: Neben Sandstrand samt Spielgeräten und Kinderspielplatz, kann man vor Ort zudem Volleyball oder Tischtennis spielen, sich Boote ausleihen oder dem Imbiss einen Besuch abstatten.

Viel Platz im Becken: Freibad in Lübars

Zwar kein See, aber trotzdem ein Geheimtipp: das Freibad Lübars 'Zum Fläming' in der Einheitsgemeinde Möckern. Mit reichlich Schatten, meist viel Platz im Becken, einer kleinen Wasserrutsche, Klettergerüsten, Spielgeräten und einem Beachvolleyballplatz, ist das Bad familienfreundlich.

Getränke und eine Stärkung gibt es am Kassenhäuschen. Für Sicherheit im Becken sorgt die Burger Wasserwacht. Dienstags bis sonntags ist das Freibad in der Lübarser Siedlung von 13 Uhr bis 19.30 geöffnet.